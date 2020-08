Google Pixel 4A – Preis, Presse-Bilder und technische Daten geleakt – Google wird wohl morgen das neuen Pixel 4A offiziell vorstellen und mittlerweile wurden fast alle Daten zu den neuen Smartphones* veröffentlicht. Neben dem Preis gibt es dazu auch die Presse-Bilder – es gibt also an sich nicht mehr viel, was Google morgen neu vorstellen kann. Bei Design gibt es dabei nach den Bildern eine deutliche Veränderung zum Vorjahr. Die Modelle setzen auf ein Puchhole Design mit Öffnung für die Frontkamera in der linken oberen Ecke. Die große Ränder der Vorgänger-Version sind damit nicht mehr vorhanden und die Smartphones* wirken auf diese Weise deutlich moderner als im letzten Jahr.

Die Rückseite zeigt wieder das quadratische Kameramodul und auch wieder den Fingerabdruck Sensor. Beim Pixel 4A wird diese Technik also leider weiterhin nicht im Display integriert sein.

Die technischen Daten des Google Pixel 4A

5.81-inch FHD+ OLED* display,

Snapdragon 730G CPU with 6GB RAM and 128GB ROM,

12.2MP (f/1.7) rear shooter,

8MP (f/2.0) selfie camera,

3140 mAh battery with 18W fast charging,

FPS, 144.0×69.4×8.2mm,

143g

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird auch das Pixel 4A wieder eSIM* unterstützen, in den bisherigen Leaks gibt es dazu aber noch keine weiteren Hinweise. Die Modelle werden vorerst mit Android* 10 auf den Markt kommen, ein schnelles Update auf Android* 11 ist aber garantiert.

Das neue Pixel 4A soll dabei 499 Dollar kosten und man kann wohl auch in Deutschland mit Preisen von knapp unter 500 Euro rechnen. Das ist weit entfernt von den Topmodellen, aber doch ein recht stolzer Preis für die Modelle und die technischen Daten scheinen es auf den ersten Blick nicht zu rechtfertigen. Ein OnePlus Nord bietet beispielsweise für weniger Geld in einigen Bereichen mehr Technik – es bleibt also abzuwarten, ob Google neben den bekannten technischen Details noch einige andere Features verbaut hat, die den Preis rechtfertigen könnte. Genaueres dazu wird es dann wohl morgen geben, wenn das Unternehmen die Modelle offiziell vorstellt.