Google Pixel 5: 6,67 Zoll Display mit 120Hz – Google hat gestern bei der Vorstellung der neuen Pixel 4a Modelle die ersten Hinweise auf die kommende Pixel 5 Generation gegeben und mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von neuen Leaks zu den Modellen.

Nach Angaben von Ross Young auf Twitter werden die neuen Modelle mit einem 6,67 Zoll Display auf den Markt kommen und auch 120Hz unterstützen – das scheint mittlerweile der Standard für die Premiummodelle zu werden. Die Display sollen dabei von Samsung* und BOE geliefert werden – vor allem BOE könnte dabei ein Problem sein, denn es gab in diesem Jahr bereits Qualitätsbedenken gegenüber dem Hersteller. Unklar is, ob es weiterhin zwei Modelle der Pixel Serie geben wird oder ob Google in diesem Jahr nur auf ein Modelle beim Pixel 5 setzt. Mit 6,67 Zoll wäre das Pixel 5 aber auf jeden Fall größer als der Vorgänger, das Pixel 4 XL aus dem Vorjahr kommt nur auf 6,30 Zoll Bildschirm*-Diagonale. Wahrscheinlich werden damit die Smartphones* auch insgesamt größer werden müssen.

Google selbst hat in der offiziellen Ankündigung bisher zum Display noch keine Angaben gemacht. Die Geräte kommen aber in jedem Fall mit 5G und sollen noch im Herbst erscheinen. Das würde dafür sprechen, dass es bei den Pixel5 diesmal keine größeren Verzögerungen gibt.

Google schreibt selbst zum Ausblick auf den Herbst:

Diesen Herbst werden wir euch zwei weitere Geräte vorstellen: Pixel 4a (5G), erhältlich ab €499 (momentan €486,40 aufgrund der aktuellen Mehrwertsteuersenkung), sowie Pixel 5. Beide Geräte kommen mit 5G⁸ und können das Streamen von Videos, Downloads und Videospiele mit Stadia oder anderen Plattformen schneller und reibungsloser als zuvor machen.Pixel 4a (5G) und Pixel 5 erscheinen in Deutschland, den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Frankreich, Japan, Taiwan und Australien. In den nächsten Monaten teilen wir mehr Informationen über die Geräte⁹ und unseren Ansatz zu 5G. Bis dahin könnt ihr euch vorab registrieren, um als erste Updates zu bekommen.