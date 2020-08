Huawei* Mate 40 Lite E bekommt Zertifikationen – Huawei* bringt zu den Topmodellen traditionell auch immer eine Lite-Version und daher war bereits fast sicher, dass es auch zu den kommenden Mate 40 Topmodellen ein Mate 40 lite geben wird. Das hat sich nun bestätigt und die Modelle haben bei der EEC eine Zertifizierung bekommen. Das deutet auf einen recht nahen Marktstart hin. Der Name ist allerdings nach wie vor eher unklar, in Europa werden die Smartphones* wohl als Huawei* Mate 40 lite auf den Markt kommen. In anderen Regionen und vor allem in Asien könnte es aber auch als Huawei Y9a veröffentlicht werden.

Bei mySmartprice schreibt man im Original dazu:

