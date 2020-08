Huawei* patentiert Kamera-Modul mit extra Display – Die Kameramodule haben im letzten Jahr eine deutliche Aufwertung erfahren und von einer einfacher Kamera wurden sie zu einem komplexen Block mit unterschiedlicher Technik und eigenem Design weiter entwickelt. Dieser Trend scheint auch so weiter zu gehen, denn Huawei* hat ein Patent bekommen, wonach das Kameramodul mit einem extra Display ausgestattet werden kann.

Das Display ist dabei selbst sehr klein und eher für Benachrichtigungen und die Zeit geeignet. Größere Bilder anzeigen ist damit wohl nicht möglich und auch eine Bedienung darüber wird wohl nicht machbar sein. Aber das Display reicht aus, um den Besitzer zu informieren, wenn die Geräte auf dem Tisch liegen und es neue Benachrichtigungen gibt oder man einfach nur die Zeit wissen will.

Huawei* hat im Patent dabei zwei Varianten dieser Technik beschrieben. Es gibt ein extra Display am oberen Ende des Kameramoduls und die Objektive und die andere Technik sind darunter angeordnet. Daneben wird auch noch eine weitere Anordnung beschrieben: das neue Display sitzt dann mittig und die Technik wird Links und Rechts daneben angeordnet. Das eignet sich wohl vor allem für Modelle, die ein zentrales Kameramodul haben und die damit sehr auf Symmetrie setzen müssen.

Leider gibt es bisher keine Hinweise, ob Huawei plant, dieses Patent auch in der Praxis einzusetzen und bei welchen Modellen diese neue Technik unter Umständen zum Einsatz kommen könnte. Andere Hersteller haben bereits mit zusätzlichen Display experimentiert, allerdings meistens ohne größeren Erfolg – der Zusatznutzen durch ein weiteres Display wiegt meistens den Aufwand und damit die höheren Kosten für die Nutzer nicht auf. Möglicherweise findet aber Huawei eine Möglichkeit, das zusätzliche Display auch in die Kameratechnik so einzubinden, dass es neue Funktionen zur Verfügung stellt und dann könnte es auch bei den Nutzer besser ankommen. Bisher ist in diese Richtung aber leider noch nichts bekannt.

Quelle: Tigermobiles