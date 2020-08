Huawei* Watch GT 2 Pro – die ersten technischen Details geleakt – Huawei* arbeitet an einem Update für die eigene Smartwatch-Serie und die Huawei* Watch GT 2 Pro hat bereits einige Zertifizierungen bekommen, so dass eine Reihe von technischen Daten bereits bekannt geworden sind. Die Zulassungen stammen vor allem aus Asien, man kann aber wohl davon ausgehen, dass die Technik in Deutschland und Europa vergleichbar sein wird. Da die neue Uhr den Zusatz PRO trägt, kann man wohl auch davon ausgehen, dass die Features aufgerüstet worden und wohl auch der Preis etwas höher liegen wird.

Bei 91mobiles schreibt man dazu im Original:

The Huawei Watch GT2 Pro will pack a 455mAh battery and the accompanying wireless charger seems to offer 10W output. It has a circular design and a USB Type-C port for power. Unfortunately, not much else is revealed from the certifications that tell us about the internal hardware of the wireless charger or the smartwatch. We can speculate the smartwatch will improve over the current Watch GT 2 and GT 2e and may also debut in India down the lane. We should learn more information about both products soon.