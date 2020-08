Huawei: Werbung auf dem Sperrbildschirm abschalten

Nicht nur, dass die Werbung, welcher der Berichten von Twitter und Reddit zufolge, sich als störende Unannehmlichkeit präsentiert und mobile Daten verbraucht, erscheint diese auch auf dem Sperrbildschirm. Aus den Meldungen erfährt man darüber, dass es sich hierbei um Promotion von booking.com Inhalten handelt, die sich auf mehreren Huawei- und Honor-Smartphones ausbreiten. Anfällig dafür sind Modelle wie P30 Pro, Mate 20 Pro, P20*, P20* Lite und P20* Pro sowie Honor 10. Die Beschreibung der angezeigten Angebote scheint identisch zu sein: man erhält Landschaftsbilder – diese sind von Interessen des jeweiligen Nutzers abhängig -, welche mittig auf dem Bildschirm* platziert sind. Diese werden wiederum durch den Huawei Dienst „Magazine unlock“ verschickt. Bis jetzt wird nur die besagte Hardware erwähnt, wobei auch weitere Produkte dasselbe Problem aufweisen können. Des Weiteren findet der Verbreitung von Werbung nicht nur auf verschiedenen Smartphones, sondern auch in mehreren Staaten statt. Zu dieser Liste gehören Australien, Deutschland, Irland, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Südafrika, UK und Ungarn.

Diese gestellte Frage lässt sich leicht beantworten: ja. Als über die ersten Meldungen zu der besagten Störung berichtet wurde, antwortete Huawei – zumindest in Deutschland – persönlich darauf. Die Konversation fand zwischen einem Twitter-Nutzer Tim (@pH0u57) aus Essen und dem Unternehmen, am 12. und 13. Juni 2019 auf derselben Plattform statt. Den Austausch kann man bis jetzt (Stand: 12.07.2019) immer noch einsehen, inklusive der erwähnten Anzeige:

Hello Tim,



I'm sorry that you think we want to advertise.

You can deactivate the magazine at any time.

Just wipe it from bottom to top and click on the gearwheel symbol.



Best regards,

Tolga from HUAWEI Mobile