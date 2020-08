iPhone 12 SE – kommt ein Budget Phone mit 4G Anfang 2021? – Apple* hat in diesem Jahr erst die überarbeitete Version iPhone SE 2020 vorgestellt und damit den eigenen Einsteiger-Bereich an sich abgedeckt. Die Analysten von Wedbush Securities gehen dennoch davon aus, dass Apple* Anfang des nächsten Jahres ein weiteres günstigeres Modell auf den Markt bringen könnte. Dieses Smartphone* soll allerdings auf dem iPhone 12 basieren und kein LTE mit bringen – es würde sich also von den normalen iPhone 12 Modellen, wie sie derzeit geplant sind, deutlich abheben. Ob es tatsächlich wieder ein SE Modell wird ist aber noch offen. Vielleicht plant Apple* auch eine andere Bezeichnung.

Bei Businessinsider zitiert man die Analysten wie folgt:

Apple’s annual fall iPhone launch is steadily approaching, but that may not be all the tech giant has in store when it comes to smartphone* launches in the next several months.

Apple may release a cheaper version of the iPhone 12 that comes with 4G connectivity instead of support for 5G networks, says a new research note from Wedbush Securities written by analysts Daniel Ives, Strecker Backe, and Ahmad Khalil.

Wedbush initially expected Apple to launch a mix of 4G and 5G-enabled versions of its iPhone 12 this fall. But the firm revised its predictions after its most recent Asia supply chain checks, now saying that it expects to see multiple 5G iPhones in the fall and a cheaper 4G model in early 2021.