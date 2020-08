iPhone 12 – teures 5G, Apple* muss an anderer Stelle sparen – Apple* wird in diesem Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit alle Modelle der iPhone 12 Serie mit 5G Unterstützung auf den Markt bringen. Das schlägt sich auch in der Kostenkalkulation nieder. Apple* Analyst Ming-Chi Kuo geht davon aus, dass die Kosten für die 5G Komponenten im Bereich von etwa 75 bis 85 Dollar liegen sollen (Sub-6Ghz) und für die Millimeter-Wave Technik in den teureren Modellen rechnet er sogar mit 125 bis 135 Dollar Aufpreis. Appe will diese Kosten aber wohl nicht direkt auf die Preise aufschlagen, sondern sucht nach Möglichkeiten, an anderer Stelle einzusparen. Daher wird es bei den 2020er iPhone 12 Modellen kein beigelegtes Ladegeräte und auch keine Kopfhörer mehr geben. Das reicht wohl aber nicht aus und daher wird Apple auch beim Akku sparen. Das Battery-Board soll ein neues Design bekommen – einfacher werden und weniger Technik haben. Das drückt den Preis um fast die Hälfte.

While Apple has broadly been putting „higher bargaining pressure“ on its suppliers, the battery board is one area where Kuo believes suppliers will see the biggest cost trimming with Apple reportedly moving to a simpler and smaller design with fewer layers. The hybrid hard and soft battery board for the ‌iPhone 12‌ will reportedly be 40–50% cheaper than the equivalent part in the iPhone 11 series, although this component is likely a small contributor to Apple’s overall costs.