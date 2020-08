Mobilfunk-Kundenzahlen: Telekom* kann den Vorsprung auf die Konkurrenz ausbauen – Die Netzbetreiber haben die Quartalszahlen für das zweite Quartal 2020 veröffentlicht und damit kann man die Kundenzahlen der jeweiligen Netze zum 30. Juni 2020 mit dem Vorjahr vergleichen. Dabei kann vor allem die Telekom* punkten, denn das Unternehmen legte ein Rekord-Wachstum hin und vergrößerte die Zahl der Kunden im eigenen Netz um mehr als 2,5 Millionen. Bei inside-sim.de schreibt man im Original zum Wachstum der Mobilfunk Kunden:

Damit liegt das Unternehmen deutlich über den Zuwächsen in den anderen beiden Netzen und kann die eigenen Position als kundenstärkstes Netz in Deutschland weiter ausbauen. Vodafone* gewinnt im gleichen Zeitraum etwa 600.000 neue Mobilfunk-Kunden dazu und liegt damit wieder stabil über der Zahl von 30 Millionen Kunden im Vodafone* Netz. Bei O2* fällt der Zuwachs am geringsten aus. Das Unternehmen kann nur etwa 300.000 Neukunden vom eigenen Mobilfunk-Netz überzeugen, aber auch hier gibt es zumindest einen Zuwachs.