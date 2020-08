Motorola G9 play – Update für die untere Mittelklasse – Motorola hat gestern das neuen Moto G9 play vorgestellt und damit gibt es nun einen Nachfolger für die Erfolgsmodelle des Unternehmens. Konzeptionell hat sich dabei wenig geändert: die Geräte sind eher im günstigen Preisbereich von unter 200 Euro zu finden und können daher weniger mit Spitzentechnik als mehr mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis punkten. So gibt es bei den neuen Smartphones den Snapdragon 662 Prozessor, einen 48MP Hauptkamera mit f/1,7 Blende und ein 6,5 Zoll Display. Der Bildschirm* setzt dabei auf ein Notch-Design – es gibt also eine Aussparung am oberen Ende für die Frontkamera und die andere Technik. Der Akku ist mit 5.000mAh vergleichsweise groß.

Das Unternehmen schreibt zur neuen Technik im Original:

Die moto g-Familie geht in die 9. Runde und nach wie vor gilt das grundlegende Prinzip: Premium für alle. Die neue Generation läutet das moto g9 play ein. Es besticht durch modernstes Design und bietet in einem sehr attraktiven Paket alles, was sich Anwender wünschen. Einen großen 5000-mAh-Akku, eine leistungsfähige Kamera sowie einen schnellen Prozessor. Das moto g9 play ist das ideale Smartphone* für preisbewusste Menschen, die viel unterwegs sind und Wert auf hochwertige Fotos legen, um ihre eindrucksvollsten Momente mit ihren Freunden sowie Fans teilen zu können und dabei auf 100% Zuverlässigkeit angewiesen sind.

Motorola hat dazu dem Google Assistant mehr Platz eingeräumt. Es gibt bei den neuen G9 play Modellen nun eine neue Taste direkt im Gehäuse, über die man den Assistant direkt aufrufen kann. Auf diese Weise wird der Zugriff auf das System erleichtert – ob das bei den Kunden aber auch für mehr Nutzung sorgt, bleibt abzuwarten. Zumindest in Deutschland hat sich diese Technik bisher noch nicht durchsetzen können.

Das moto g9 play ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 169,99 EUR in den Farben Blau und Grün in Deutschland erhältlich. Man kann die Modelle sowohl direkt bei Motorola als auch bei den bekannten Online-Händlern bestellen.