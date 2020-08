Nokia* 3.4 zeigt sich bereits im Leistungstest – Im Geekbench Leistungstest sind bereits die neuen Nokia* 3.4 Modelle aufgetaucht (unter dem Arbeitsnamen DoctorStrange) und daher kann man jetzt bereits einen kleinen Blick auf die technischen Daten der neusten Generation der 3er Serie von Nokia* werfen.

Allerdings isi klar, dass die technischen Werte kaum überragend sein werden, denn das Nokia 3.4 ist wieder als Budget-Smartphone* konzipiert und punktet daher eher über den günstigen Preis als über die verbauten Komponenten und Features. Daher liegen die Testergebnisse und Leistungswerte auch eher niedrig. Es gibt aber mittlerweile Android* 10 – trotz des günstigen Preises muss man also nicht auf die neuste Version des Android* Betriebssystem verzichten.

Bei 91mobiles schreibt man im Original dazu:

Nokia Doctor Strange aka Nokia 3.4 has appeared on Geekbench revealing key specifications. The budget Nokia phone is expected to launch alongside a slew of Nokia phones later this year and the Geekbench listing brings us closer to understanding its hardware. The Nokia 3.4 will seemingly be powered by the Snapdragon 460 chipset, which is the same processor rumoured to power the Moto E7 Plus and Vivo Y20, among others. Additionally, the Nokia 3.4 is listed on Geekbench with 3GB RAM and Android* 10, which doesn’t come as a surprise.