Offiziell: Pixel 4a vorgestellt, 5G Version und Pixel 5 angekündigt – Es hat in diesem Jahr etwas länger gedauert, aber nun gibt es doch das Pixel 4a und wie erwartet hat Google nur die normale Version vorgestellt – ein Pixel 4a XL wird es also nicht geben. Der Preis ist dabei wieder erfreulich niedrig und liegt bei 349 Euro (momentan €340,20 aufgrund der aktuellen Mehrwertsteuersenkung). Trotz der neuen Technik gibt es also keine größeren Preiserhöhungen. Dafür können die Modelle aber auch nur LTE – eine 5G Version soll später folgen und wird dann wohl auch teuerer sein.

Für die Power sorgt der Snapdragon 730 Prozessor, es gibt 6GB RAM und 128GB internen Speicher. Die Haupt-Kamera kennt man bereits aus dem Pixel 4 und sie wirkt doch etwas unterdimensioniert, wenn man sich die Quad-Kamera Modelle der Konkurrenz anschaut. Mehrfachobjektive gibt es leider nicht. Dafür ist eSIM* wieder mit an Bord.

Wer sich für das Pixel 4a interessiert, muss allerdings noch etwas warten. Die Modelle sind ab dem 10. September vorbestellbar und sind dann ab dem 1. Oktober in den Handel gehen. Dazu wird es im Herbst auch noch zwei neue Modelle geben, unter anderem die 5G Version des Pixel 4a.

Google schreibt selbst zum Ausblick auf den Herbst:

Diesen Herbst werden wir euch zwei weitere Geräte vorstellen: Pixel 4a (5G), erhältlich ab €499 (momentan €486,40 aufgrund der aktuellen Mehrwertsteuersenkung), sowie Pixel 5. Beide Geräte kommen mit 5G⁸ und können das Streamen von Videos, Downloads und Videospiele mit Stadia oder anderen Plattformen schneller und reibungsloser als zuvor machen.Pixel 4a (5G) und Pixel 5 erscheinen in Deutschland, den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Frankreich, Japan, Taiwan und Australien. In den nächsten Monaten teilen wir mehr Informationen über die Geräte⁹ und unseren Ansatz zu 5G. Bis dahin könnt ihr euch vorab registrieren, um als erste Updates zu bekommen.

Wann genau die weiteren Modelle zu haben sind, ist aber noch nicht bekannt.