Realme Unternehmenszahlen: trotz Corona 157 Prozent Wachstum – Realme spielt in Deutschland als Smartphones Hersteller eine eher untergeordnete Rolle, weiltweit ist das Unternehmen aber sehr erfolgreich und kann vor allem in Asien punkten. Der Hersteller hat nun die aktuellen Unternehmenszahlen für das erste Halbjahr 2020 veröffentlicht. Dabei kann Realme trotz der Herausforderungen durch Corona ein außerordentliches Wachstum erreichen, die Umsätze des Unternehmens haben sich wieder mehr als verdoppelt. Insgesamt konnte das Unternehmen vor allem im Smartphone* Bereich in den ersten 6 Monaten 2020 mehr als 15 Millionen Kunden gewinnen.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Im zweiten Quartal des Jahres 2020 wurde ein Wachstum von 11%. Verzeichnet. Zudem ist Realme die einzige bedeutende Marke, die einen zweistelligen Zuwachs verzeichnen konnte. Von Counterpoint ist realme in vier aufeinanderfolgenden Quartalen zu der am schnellsten wachsenden Smartphone*-Marke der Welt ernannt worden. Basierend auf den neuesten Benutzerzahlen hat realme im ersten Halbjahr 15 Millionen Benutzer gewonnen. realme gehört mittlerweile zu den TOP 4-Smartphone*-Marke in Thailand, Indien, Kambodscha und Ägypten ist und laut Counterpoint Research und IDC auch in den TOP 5 in Myanmar, den Philippinen, der Ukraine, Indonesien und Vietnam zu finden. realme hat sich auf die Werbung für 5G-Produkte konzentriert, beginnend mit dem X50 Pro 5G. realme hat inzwischen das erste 5G-fähige Smartphone in Indien und Thailand auf den Markt gebracht. Das Unternehmen hat außerdem Kambodschas erstes 5G-Telefon unter 1.000 USD auf den Markt gebracht.

Seit Anfang 2020 ist Realme auch offiziell in Deutschland gestartet. Genaue Zahlen zur Marktentwicklung hier in Deutschland gibt es aber bisher noch nicht, man kann aber davon ausgehen, dass das Unternehmen auch hier gute Wachstumszahlen erreichen kann.