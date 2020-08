Samsung* Cashback Aktion: bis zu 1.000 Euro Rückzahlung für neue TV – Samsung* hat eine neue Cashback Aktion gestartet und bietet für neu gekaufte Smart TV von Samsung* eine Rückzahlung von bis zu 1.000 Euro an. Die genaue Summe richtet sich dabei nach dem jeweiligen Geräte. Allerdings sind nicht alle TV in der Aktion eingeschlossen, Samsung spricht insgesamt von 53 TV Geräten. Die genaue Liste gibt es auf der Aktionswebseite.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Die Cashback-Angebote gelten auf insgesamt 53 teilnehmende Aktions-TVs der 2020er QLED- und Lifestyle-Serie und 10 Soundbars. Der stärkste Deal der neuen Aktion: Stolze 1.000 Euro wird Käufern des QLED 8K TV Q950T in 85 Zoll (216 cm) 2 zurückerstattet.

Ab heute bis zum 31. August 2020 1 laufen die August SuperDeals mit bis zu 1.000 Euro Cashback auf teilnehmende Aktions-TVs. Käufer eines Sound Towers, einer One Body Soundbar oder einer Q-Soundbar bekommen bis zu 100 Euro zurückgezahlt. Die Abwicklung erfolgt diesmal einheitlich über das Samsung Promotool, so kann die Cashback-Summe nach Registrierung schneller auf das Konto des Käufers zurücküberwiesen werden.

Die TV können dabei direkt im Online-Shop von Samsung erworben werden oder auch bei allen teilnehmenden Händlern. Im letzteren Fall muss man dann die Geräte bei Samsung registrieren und damit den Kauf bestätigen. Erst dann gibt es den Cashback. Die genauen Details gibt es auf der Aktionswebseiten von Samsung:

Das Kleingdruckte ist wieder immer recht umfangreich, enthält aber keine größeren Überraschungen:

Nur für private Endkunden ab 18 Jahren beim Erwerb eines neuen Samsung QLED Aktions-TVs und/oder einer neuen Samsung Aktions-Soundbar („Aktionsgeräte“) mit bestimmtem länderspezifischem Modell-Code bei teilnehmenden Händlern in Deutschland oder im Samsung Online Shop unter samsung.com/de zwischen dem 12.08. und dem 31.08.2020 („Aktionszeitraum“). Eine Liste der Aktionsgeräte sowie die vollständigen Teilnahmebedingungen finden sich unter samsung.de/superdeals. Kunden sind selbst dafür verantwortlich, dass die von ihnen erworbenen Geräte einen Modell-Code aufweisen, der zur Teilnahme an dieser Aktion berechtigt(für Details s. vollständige Teilnahmebedingungen). Beim Erwerb eines neuen Aktionsgerätes erhalten Kunden einen modellabhängigen Cashback (max. 1.000 € für Aktions-TVs; max. 100 € für Aktions-Soundbars). Für den Erhalt des Cashback ist eine Registrierung des Aktionsgerätes bis spätestens 14.09.2020 (Ausschlussfrist) unter Angabe von Vornamen, Nachnamen, Adresse, Kontoverbindung, E-Mail-Adresse sowie Seriennummer und Modell-Code plus Hochladen des Kassenbelegs (bei Erwerb im stationären Handel) bzw. der Bestellbestätigung und Rechnung (bei Erwerb im Online-Handel) unter samsung.de/superdeals erforderlich (außer bei Erwerb im Samsung Online Shop, bei dem der Cashback direkt vom Kaufpreis abgezogen wird).