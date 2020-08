Samsung* Galaxy A42 – 5G Verbindungen auch für die günstigere Mittelklasse – Samsung* arbeitet derzeit an einem Nachfolger der Galaxy A41 Serie und wenn die Gerüchte stimmen, werden die neuen Galaxy A42 Modelle auch 5G mit an Bord haben. Damit könnte das Galaxy A42 zukünftig das billigste Modell mit 5G Verbindungen bei Samsung* werden und diese Technik auch in den Preisbereich von unter 300 Euro bringen.

Bei MySmartprice schreibt man dazu:

Samsung is reportedly in the works to launch its Samsung Galaxy A42 smartphone*. The Samsung Galaxy A42 is going to be a 5G smartphone* by the company and has already been spotted on certain certification websites in the past. Today, we have been able to spot the Samsung Galaxy A42 5G on the Geekbench database website and the Safety Korea certification website, which give us some crucial intel surrounding its specifications and features. Take a look at the certification details and find out what the Samsung Galaxy A42 5G has in store for us.