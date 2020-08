Samsung* Galaxy Buds Live: Wireless EarBuds in neuer Form – Samsung* erweitert die Galaxy Buds Serie um ein weiteres Modell und die neuste Generation hört auf den Namen Galaxy Buds live. Daneben setzt Samsung* auch auf ein neues Design und bietet die Geräte in Bohnenform an. Damit soll die Passform für die Ohren noch besser ausfallen und auch beim Tragen sollen die Buds live natürlicher ausfallen.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Die Galaxy Buds Live erfinden den Look der Galaxy True Wireless Kopfhörer neu. Anstatt auf das bisher traditionelle Design zu setzen, hat Samsung die internen Komponenten horizontal statt vertikal angeordnet. Das ergonomische, abgerundete Design passt sich dem Ohr an und bietet damit nicht nur ein natürlicheres Aussehen, sondern ermöglicht einen langen Tragekomfort. Für eine optimale Passform sind die Ohrstöpsel in zwei Größen austauschbar. Die 12 Millimeter großen Lautsprecher sorgen in Verbindung mit dem ausgelagerten Bass-Kanal für einen tiefen und vollen Klang. Während viele störende Geräusche durch Active Noise Cancelling11 ausgeblendet werden können, können Nutzer wichtige Durchsagen oder Gespräche im Alltag dennoch mitbekommen. Drei Mikrofone und eine Sprachaufnahmeeinheit ermöglichen, dass Nutzer während eines Telefonats klar und deutlich zu verstehen sind. Die Galaxy Buds Live können nahtlos und unkompliziert mit kompatiblen Geräten verbunden werden – ein manuelles Trennen oder Wiederverbinden entfällt.

Bei der Technik gibt es neben dem Noise-Cancelling auch einen guten Akku der bis zu 6 Stunden Laufzeit bietet. Dazu können die Buds Live wieder über das Etui aufgeladen werden – auf diese Weise sind nochmal 15 Stunden mehr Laufzeit möglich. Die Verbindung zum Handy erfolgt über Bluetooth, dazu kann man über die Buds live auch teilweise Funktionen auf dem Handy ausführen – Samsung spricht hier beispielsweise vom Öffnen von App und dem Versenden von Nachrichten.

Die neuen Galaxy Buds sind ab sofort vorbestellbar und sollen ab dem 21. August frei im Handel zu bekommen sein. Der Preis liegt allerdings recht hoch und übertreffen sogar noch die Airpods von Apple*.

Modell Verfügbare Farben Preis (alle Preise UVP)10 Galaxy Buds Live Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic White 184 Euro