Samsung* Galaxy M51 – Akku-Monster mit 7.000mAh – Samsung* arbeitet derzeit am Nachfolger der Galaxy M50 Serie und wenn die neu geleakten Daten stimmen, wird das Smartphone* mit einem richtig großen Akku auf den Markt kommen und sich bei Größe und Design etwas an den Note 20 Modellen orientieren. Die Geräte sind mit 6,67 Zoll beim Display fast so groß wie das Note 20 und auch das Display mit Öffnung in der Mitte für die Frontkamera erinnert an die Modelle. Auch das Kamera-Modul auf der Rückseite ist im Design der Spitzenmodelle von Samsung* gehalten. Allerdings wird das Galaxy M51 wohl deutlich billiger ausfallen, daher kann die verbaute Technik nicht unbedingt mit den Topmodellen mithalten.

An einem Punkt sticht das Galaxy M51 aber die anderen Modellen auf dem Markt aus: beim Akku. Samsung hat im Galaxy M51 einen waren Monster-Akku mit 7.000mAh verbaut. So viel Leistung gibt es sonst bei keinem anderen Modelle auf dem deutschen Markt und es bleibt abzuwarten, wie sich diese Leistung auf die Laufzeiten der Smartphones auswirken wird. Möglicherweise erreichen die M51 damit bereits die 3 Tage Laufzeit. Der Platz bei den Handys mit dem besten Akku ist den Modellen aber auf jeden Fall sicher.

Leider gibt es bisher von Samsung noch keine Bestätigung hinsichtlich der technischen Daten, aber die M-Serie hat schon immer mit dem Akku punkten können, daher wäre nun auch ein 7.000mAh Akku keine Überraschung mehr. Leider ist offen, ob man die neuen Modelle auch in Deutschland bekommen wird. Die M-Serie ist oft nur für die asiatischen Märkte gedacht und nur wenige Modelle werden auch in Deutschland offiziell gehandelt. Daher bleibt abzuwarten, ob man das M51 auch hier in den Geschäften wird bekommen können.

Die technischen Daten im Überblick

6.67″, Super AMOLED*, 1080×2340 px, 60Hz, 386 PPI, 420 Nits

64MP (f/1.8) + 12MP Wide (f/2.2) + 5MP Depth (f/2.4) + 5MP (f/2.4) (Macro)

Font: 32MP (f/2.2)

7000mAh, 25W

Android* 10

163x78x8.5 mm -213g