Samsung* Galaxy Note 20 – Handbuch und Anleitung* in Deutsch – Samsung* hat mit der Note 20 Serie wieder die nächste Generation von Topmodellen mit Stift (S-Pen) veröffentlicht und es gibt zum ersten Mal auch ein Galaxy Note 20 ultra Modell (in Anlehnung an die neuen Ultra Modelle der Galaxy S20* Serie). Damit haben die Fans der Serie neben dem normalen Modell auch ein absolutes Premium-Smartphone* zur Auswahl.

Technisch setzt das Unternehmen auf den Snapdragon 865 bzw Exynos 990 Prozessor. Bei der Software kommt wieder Android* 10 zum Einsatz und es wird durch die neuste OneUI 2.5 Benutzeroberfläche von Samsung* abgerundet. Android* Nutzer sollte aber auch mit OneUI keine größeren Probleme haben, denn die bekannten Funktionen sind alle verfügbar und wurden nur teilweise noch durch weitere Features erweitert. Wer also bereits mit Android* Modelle gearbeitet hat, sollte sich auch recht schnell beim Galaxy Note 20 oder Note 20 ultra zurecht finden.

Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 ultra im Vergleich

Samsung Galaxy Note 20 – Handbuch und Anleitung in Deutsch

Samsung hat beim Galaxy Note 20 auch recht schnell bereits Handbuch und die Anleitung* in Deutsch zur Verfügung gestellt. Leider gibt es weiterhin keine gedruckten Varianten dieser Handbücher, man kann sie sich aber selbst kostenlos herunterladen und bei Bedarf selbst ausdrucken. Man findet die Dokumente dazu jeweils hier:

Die Handbücher können auch für die Galaxy S20* ultra Modelle genutzt werden.

Daneben gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung* für das Android Betriebssystem:

Galaxy Note 20 – die technischen Daten im Vergleich

Modell Samsung Galaxy Note 20 Ultra Samsung Galaxy Note 20 Display 6,9 Zoll Dynamic AMOLED* Infinity Display, 120 Hz, Seitenverhältnis 19,3:9, Gorilla Glass 7, WQHD mit 3200 x 1440 Pixel, 58 ppi 6,7 Zoll Super AMOLED*, 60 Hz, FHD+ mit 2.400 x 1080 Pixel, 393 ppi Betriebssystem Android 10 mit One UI 2.5 Android 10 mit One UI 2.5 Prozessor Exynos 990, 2,7 GHz Octacore-SoC Exynos 990, 2,7 GHz Octacore-SoC Arbeitspeicher 12 GB RAM LPDDR5 8 GB RAM LPDDR5 Interner Speicher 256 bzw. 512 GB , UFS-3.1-Speicher (per microSD-Karte erweiterbar) 256 GB UFS-3.1-Speicher (nicht erweiterbar) Akkukapazität 4.500 mAh (fest verbaut) 4.300 mAh (fest verbaut) Hauptkamera Triple-Kamera, 108 MP f/1.8; 12 MP Ultraweitwinkel f/2.2; 12 MP 5-fach optischer Zoom f/3.0, Laser-Autofokus, 50-facher „Space-Zoom“

Triple-Kamera, 12 MP f/1.8; 12 MP Ultraweitwinkel f/2.2; 64 MP Tele 3-fach optischer Zoom f/2.0, 30-facher Space-Zoom



- Tele: 12 MP f/2.1 und OIS Frontkamera 10 MP mit AF; f/2.2 10 MP mit AF; f/2.2 Konnektivität Wifi 6, Bluetooth 5, GPS, LTE, 5G, USB Typ-C (Gen 3.2), NFC, HE80, MIMO,1024-QAM, Dual-SIM (optional per eSIM*) Wifi 6, Bluetooth 5, GPS, LTE, 5G, USB Typ-C (Gen 3.2), NFC, HE80, MIMO,1024-QAM, Dual-SIM (optional per eSIM*) Sonstiges Fingerabdrucksensor im Display, Dual-SIM, Wireless-Charging, wasser- und staubdicht (nach IP68), Wireless DeX Fingerabdrucksensor im Display, Dual-SIM, Wireless-Charging, wasser- und staubdicht (nach IP68), Wireless DeX Abmessungen 164,8 x 77,2 x 8,1 mm 161,6 x 75,2 x 8,3 mm Gewicht 208 Gramm 192 Gramm Farben Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic White Mystic Bronze, Mystic Green, Mystic Grey Preis (UVP) ab 1.299 Euro ab 949 Euro