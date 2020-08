Samsung* Galaxy S21 – 3 Modelle und neue Prozessor-Politik – In dieser Woche gab es eine Reihe von interessanten Informationen rund um die kommenden Galaxy S21 Topmodelle bei Samsung*. Bei Sammobile hat man beispielsweise Seriennummern für die Geräte-Serie entdeckt. Samsung* scheint das Lineup für die kommende Generation der S-Modelle finalisiert zu haben und plant für das nächste Jahr wieder drei Modelle mit den Modell-Nummern SM-G991, SM-G996, and SM-G998. Damit könnte es wieder ein Galaxy S21, ein S21+ und ein S21 ultra gaben – sicher ist das aber noch nicht.

Bei Sammobile schreibt man dazu im Original:

Our ever-reliable sources have revealed to us that Samsung’s 2021 flagship Galaxy S lineup will have three different models. That shouldn’t come as a surprise for anyone who hasn’t been living under a rock for the last year or two. The Galaxy S10* was the first Galaxy S series to come in three sizes, and Samsung stuck with that routine for the Galaxy S20* series. Next year looks set to be the same.