Samsung Galaxy Watch 3 – EKG und Blutdruck-Messung – aber nicht für Deutschland

Samsung* Galaxy Watch 3 – EKG und Blutdruck-Messung – Samsung* hat zum Unpack Event auch die neue Galaxy Watch 3 vorgestellt und bietet damit die lange erwartet Weiterentwicklung der Galaxy Watch an. Die Uhr ist dabei wie die meisten Modelle derzeit in einem Bronze-Ton zu haben, dazu gibt es noch Silber als extra Farbvariante. Das Display ist 1,2 Zoll groß bzw. 1,4 Zoll bei der größeren Variante und beim Material setzt Samsung* auf Edelstahl für den Body der Smartwatch.

Samsung schreibt selbst zur Galaxy Watch 3:

„Kaum ein Technologiesektor entwickelt sich so rasant wie der der Wearables. Da sich in Folge der neuen Normalität immer mehr Menschen für Smartwatches und Kopfhörer interessieren1, ist der Markt noch einmal zusätzlich gewachsen“, sagt Mario Winter, Senior Director Marketing IT & Mobile Communication bei Samsung Electronics. „Seit der Markteinführung unserer ersten Smartwatch vor sieben Jahren haben wir uns mit unseren Produkten zu einem führenden Unternehmen im Wearables Bereich entwickelt. Auf diesen Erfahrungen bauen wir auf und kombinieren diese mit einem ansprechenden Design und den Funktionen, die unsere Kunden erwarten.“

Wahlweise kann man die Galaxy Watch 3 auch mit LTE bekommen. Dann kann die Uhr auch ohne Handy mobil genutzt werden, ansonsten stehen viele smarte Funktionen der Uhr nur zur Verfügung, wenn sie mit einem passenden Smartphones* gekoppelt ist.

Ärgerlich: Nach Angaben von Samsung sind die Sensoren für EKG und Blutdruck-Messung bereits vorhanden, können allerdings noch nicht genutzt werden. Allerdings sind diese Funktionen in Deutschland nicht freigegeben und können daher auch nicht genutzt werden. Es soll aber wohl ein Software-Update geben, um das 2021 nachzuholen – sicher ist das aber noch nicht. Die entsprechende Passage aus der Ankündigung wurde in Deutschland gestrichen. Es bleibt also abzuwarten, wann dieses Features auch in Deutschland kommt.

Die neue Galaxy Watch 3 ist ab sofort im Handel und kann ab sofort ab 418 Euro erworben werden. Ab 31.12.2020 werden sich die Preise aber noch etwas verändert weil dann die Mehrwertsteer wieder etwas steigt.

Modell Verfügbare Farben Preis (alle Preise UVP)10 Galaxy Watch3 41 mm Mystic Bronze, Mystic Silver 418 Euro Galaxy Watch3 LTE 41 mm Mystic Bronze, Mystic Silver 467 Euro



Die größere Version mit 45 Millimeter Durchmesser ist natürlich auch etwas teurer:

Modell Verfügbare Farben Preis (alle Preise UVP)10 Galaxy Watch3 45 mm Mystic Black, Mystic Silver 447 Euro Galaxy Watch3 LTE 45 mm Mystic Black, Mystic Silver 496 Euro