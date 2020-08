Samsung* Galaxy Z Fold 2 – Thom Browne Sonderedition soll noch teurer werden – Samsung* plant für die Galaxy Z Fold 2 Smartphones eine zusätzliche Sonderedition in Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischer Modedesigner und dessen Modemarke. Die Modelle sollen im Design an das Design des Labels angepasst sein und die charakteristischen Drei-Farben-Streifen haben. Passende Bilder mit den ikonischen Models des Labels und der typischen Design-Sprache wurden bereits geleakt. Die Webseite dazu ist beim Modelabel auch bereits online. Allerdings sind die hinterlegten Details doch eher gering. Einen Button zum Bestellen gibt es bisher auch nicht. Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

the samsung* galaxy z fold 2 thom browne edition

a right, a left. equal and opposing pieces.

this side, that side…

a dive into the fold. a jump through the touchscreen looking glass.

a journey into a new world, into the endless of the in between…

a grey suit, a pebbled leather case. precision in geometry.

a dream in right angles.

a fold in time through uniformity and efficiency…