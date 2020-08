Samsung* SM-F415F – Support-Webseite für faltbares Budget Smartphone* bereits online – Hinweise auf das Samsung* SM-F415F (der genaue Name ist noch nicht bekannt) gab es in den letzten Wochen immer mal wieder. Hinter der Bezeichnung soll sich ein faltbares Smartphone* verbergen, dass aber deutlich billiger werden wird als die aktuellen Modelle. Ob es für einen Preis aus der Mittelklasse reicht, muss sich erst noch zeigen, aber zumindest sollen die Modelle unter 1.000 Euro Kaufpreis liegen.

Nun ist bei Samsung* in Indien auch ein passende Support-Webseite für dieses Modell online gegangen. Leider gibt es darauf noch nicht wirklich viele Details zu sehen, aber es bestätigt zumindest, dass Samsung an einem Modell mit dieser Nummer arbeitet. Die Webseite dazu ist nach wie vor online: https://www.samsung.com/in/support/model/SM-F415FZBDINS/

Bei mysmartprice schreibt man dazu:

As you might have guessed by now, the F in the model number was a clear indication that this is a new foldable device from the company. Folks at Sammobile had also indicated that the SM-F415F – in all likelihood – is a foldable budget device from the company. Today, the same model, for the first time, has appeared on an official Samsung webpage. What is pertinent to note is the fact that the model has appeared on the India support page. This opens up the possibility of the SM-F415, making it to India soon.