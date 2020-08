Samsung* Unpack Event: so kann man die Vorstellung live verfolgen – Samsung* wird heute das Lineup der neuen Modelle präensieren. Unter anderem wird das Galaxy Note 20 erwartet, dazu die Z Fold 2 Version und auch die neuen Galaxy Watch 3. Es wird also eine ganze Reihe von Neuerungen geben.

Aufgrund der Corona Situation wird es dabei in diesem Jahr keine große Veranstaltung vor Ort geben, sondern das Event wird in erster Linie per Stream übertragen und damit können alle Interessierten weltwelt gleichzeitig anschauen, was Samsung* vorstellen wird.

Das Unternehmen überträgt dabei die Veranstaltung ab heute 16 Uhr (deutsche Zeit) und der Zugriff ist kostenlos. Samsung hat dazu mehrere Seite geschaltet, auf denen man den Livestream verfolgen kann:

Man kann sich bei Samsung auch registrieren, dass hat aber mit dem Zugriff auf das Event direkt nichts zu tun, sondern es werden dann nur separate Informationen nochmal verschickt. Die Registrierung ist hier möglich: https://www.samsung.com/de/unpacked/