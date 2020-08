Smartphone*, Tablet, Uhr und Brille – Huawei* teasert die IFA Keynote an – Die IFA 2020 in Berlin wird in diesem Jahr in einem anderen Format stattfinden. Aufgrund der Einschränkungen durch Corona gibt es keinen Besucherverkehr auf der Messe, sondern eine mehr oder weniger reine Fachveranstaltung. Huawei* wird dabei offiziell teilnehmen und hat auch bereits eine Keynote für den 3. September angekündigt. Um 12 Uhr wird das Unternehmen dabei wohl einen Überblick über die Produktpalette für die nächsten Monate geben.

Die Details und die Daten zur Keynote gibt es hier:

Die KEynote wird sicher auch per Livestream übertragen, so dass man sie auch direkt am Rechner live mit verfolgen kann.

Dabei ist Huawei in diesem Jahr schon recht konkret, denn in der Ankündigung hat das Unternehmen gleich eine ganze Produktpalette zusammengestellt. Man sieht auf dem Teaser neben TV und Laptop auch ein neues Smartphone*, Ear-Buds, einen neue Uhr und sogar eine Brille.

Wenn Huawei tatsächlich diese Produkte alle vorstellen will, dann wird es eine interessante Produktoffensive des Unternehmens bis hin zu Huawei Lens. Allerdings ist natürlich offen, ob diese Produkte dann auch zeitnah zu haben sein werden – es kam ja schon öfter vor, dass Unternehmen Entwicklungen angekündigt haben, die man dann aber dennoch nicht in die fertige Produktion umsetzen konnte. Dennoch sieht die Ankündigung auf jeden Fall spannend aus und deutet auf ein Event hin, dass man nicht verpassen sollte.