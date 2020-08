Transparent Tribe: neue Android*-Malware in populären Apps – Die Sicherheitsexperten von Kaspersky haben neue Malware entdeckt, die sich speziell auf Android* Nutzer fokussiert hat und unter dem Deckmantel von anderen Anwendungen versucht, weitere Anwendungen nachzuladen. Hierbei handelt es sich um eine modifizierte Version des AhMyth Android* Remote Access Tool (RAT), einer Open-Source-Malware, die von GitHub heruntergeladen werden kann und durch das Einbinden einer schädlichen Payload in andere legitime Anwendungen erstellt wurde. Über diese weitere Software können dann Android Geräte übernommen werden.

Die Sicherheitsexperten von Kaspersky schreiben im Original dazu:

Die Experten von Kaspersky haben eine neue Android-Spyware entdeckt, die unter dem Deckmantel vermeintlicher Erwachseneninhalte und COVID-19-Applikationen in Indien vertrieben wird. Die Spyware wird der APT-Gruppe Transparent Tribe zugeschrieben, die ihre Aktivitäten auszuweiten scheint und nun mobile Geräte infiziert.

Kaspersky konnte bereits vor kurzem Transparent Tribe mit einer aktuellen Cyber-Spionage-Kampagne gegen Militär- und Regierungseinrichtungen weltweit in Verbindung bringen. Jüngste Ergebnisse zeigen nun, dass die Gruppe auch aktiv an der Verbesserung ihrer Tools und der Ausweitung ihrer Reichweite zur Bedrohung mobiler Geräte gearbeitet hat. Während der Untersuchung von Transparent Tribe konnte Kaspersky ein neues Android-Implantat finden, das der Bedrohungsakteur bei Angriffen zum Ausspionieren mobiler Geräte einsetzte und das in Indien durch eine pornografische App und eine gefälschte Version der nationalen COVID-19-Tracking-App verbreitet wurde. Die Verbindung zwischen der Gruppe und den beiden Anwendungen wurde aufgrund der verwandten Domänen hergestellt, die Transparent Tribe nutzte, um bösartige Dateien für verschiedene Kampagnen zu hosten.