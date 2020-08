Video zeigt OnePlus Always-On Display in Aktion

Video zeigt OnePlus Always-On Display (AOD) in Aktion – Im OnePlus Forum sind viele Nutzer schon ganz aufgeregt, weil bald das Always-On Display, dass mehr derzeit vor allem von Samsung* Modellen kennt, auch bei den OnePlus Modellen zur Verfügung stehen soll. Konkret hat CEO Pete Lau bereits angekündigt, dass mit OxygenOS auch das Always-On Display auf die Modelle kommen wird.

Nun gibt es ein Video, dass dieses Technik bereits im Einsatz zeigt. Das Video soll das HydrogenOS System mit AOD Technik im Einsatz zeigen. In der Regel wird dies dann auch komplett so bei QxygenOS zur Verfügung stehen – größere Unterschied beim Einsatzdürfte es also nicht geben.

Im Forum von OnePlus wurden auch noch einige andere Detail zu OxygenOS 11 veröffentlicht. Konkret heißt es dort:

OxygenOS 11 is going to be a step forward for OnePlus, and for our users. We’re going to be introducing some fresh design elements, as well as some highly anticipated features that many of you have been asking for. Rest assured that we are not moving away from what you know and love about OxygenOS – super smooth performance, clean UI, lightweight, and a ton of customizations that let you tailor OxygenOS to fit your needs and preferences.

In fact, we’ve even been working on some of the new features together with members of the community, as a direct result of the feedback you’ve shared with us at our Open Ears Forums and through the IDEAS platform that we launched earlier this year.