Xiaomi*: neues Patent zeigt Smartphone* mit abnehmbaren Display – Xiaomi* hat ein neues Patent zugesprochen bekommen, dass die Technik von Smartphones mit abnehmbaren Display zeigt. Die Modelle verfügen dabei über Standart-Kontakt an der Vorderzeit und darauf lassen sich passende Bildschirme aufsetzen. Dabei soll man nicht nur das Display im Schadensfall wechseln können, sondern hinter dem Display verbirgt sich auch die Frontkamera, so dass man bei Selfies einfach das Display abnehmen kann. Mittlerweile gibt es auch ein Video dazu, dass diese Technik nochmal im Detail zeigt. Das Video basiert dabei auf einem Patent, das LetsgoDigital gefunden hat und daher stammen auch die Bilder dazu.

Die Kontakt an dem Dummy im Patent erinnern dabei sehr stark an die Anschlüsse der Moto Mods, die man von einigen Motorola Modellen her kennt und tatsächlich geht dieser Ansatz etwas in die Richtung von modularen Smartphones. Allerdings wird nur das Display ausgetauscht, alle anderen Komponenten der Modelle bleiben gleich. Dennoch wäre das durchaus ein interessanter Schritt, denn das Display ist mit einer der größten Kostenfaktoren bei den Smartphones und ein Wechsel teuer. Mit wechselbaren Bidlschirmen könnte man hier die Kosten etwas senken – zumindest wenn die Konstruktion stabil ist und das Display sicher befestigt werden kann.

Das Video zum abnehmbaren Display im Original

Wie immer gilt dabei: Papier ist geduldig und ein Patent bedeutet leider noch lange nicht, dass die Modelle und diese Technik auch in der Praxis so umgesetzt werden. Es gab schon viele Patente, die nie in den Status von Prototypen oder normalen Modellreihen kamen.

Daher gibt es auch noch keine Hinweise, ob Xiaomi* ein neues Smartphone* mit dieser Technik plant. Das Unternehmen hat eine ganze Reihe von interessanten Ansätzen in der Hinterhand, wie man die Displaytechnik verändern kann – das abnehmbare Display scheint nur ein Weg zu sein und daher bleibt offen, welchen Ansatz Xiaomi weiter verfolgen wird.