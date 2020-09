Amazon Echo: neuste Generation mit rundem Design und weitere Geräte – Amazon hat die neuste Generation der Echo Geräte vorgestellt und bietet den originalen Echo nun in einem runden Design an. An der grundlegenden Funktion hat sich dabei nichts geändert, man bekommt die Modelle nun nur als Kugel. Das soll die Geräte noch besser in die Wohnräume integrieren-.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Sein komplett neues, sphärisches Design und der Stoffbezug fügen sich perfekt in jeden Raum ein. Hinzu kommt ein heller LED-Lichtring an der Basis des Geräts, der von Oberflächen reflektiert wird, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Der neue Echo klingt noch besser – dank eines 76-mm-Woofers, eines zweifach abstrahlenden Hochtöners und Dolby-Verarbeitung, die einen Stereo-Klang mit klaren Höhen, dynamischen Mitten und tiefen Bässen liefert. Wie bei Echo Studio erkennt der neue Echo automatisch die Akustik des Raumes und nimmt eine Feinabstimmung der Audiowiedergabe vor. Kunden können einfach nach ihrer Lieblingsmusik fragen und der satte, detailgetreue Klang passt sich automatisch an jeden Raum an. Der Echo besitzt nun auch einen integrierten Smart Home Hub mit Unterstützung für ZigBee und Bluetooth Low Energy (BLE).

Das Design gibt es auch beim neuen Echo Dot und bei beiden Modellen gibt es eine Stoffoberfläche und unter dem Namen Echo Dot mit Uhr kann man die Modelle auch mit einem Display für wichtige Anzeigen wie Uhrzeit, Außentemperatur, Timer und Alarme ablesen kann. Daneben gibt es nun auch den Echo Show 10 mit einer 13-Megapixel-Weitwinkelkamera um auch direkt im Raum Videoanrufe führen zu können.

Amazon setzt bei den neuen Geräten dabei sehr auf Nachhaltigkeit und hat die Echo Serie zu 100 % aus recycelten Textilien und aus 100 % recyceltem Aluminium-Druckgussmaterial hergestellt. Dieses Konzpt wurde auch bei den anderen Bauteilen vferfolgt.

Echo (97,47 Euro) und Echo Dot (58,48 Euro) sind in den Farben Anthrazit, Weiß und Blaugrau erhältlich. Echo Dot mit Uhr (68,22 Euro) wird in den Farben Weiß und Blaugrau angeboten. Die Vorbestellung ist ab heute möglich, die neuen Echo-Geräte werden noch in diesem Jahr ausgeliefert.