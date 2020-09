Apple*: faltbare Displays kommen von Samsung* – Apple* hat sich bisher beim Thema faltbare Smartphones* eher zurückgehalten, andere Hersteller haben bereits neue Generationen ihrer faltbaren Handys auf den Markt gebracht, bei Apple* gibt es bisher noch kein einziges Modell. Intern scheint man an dem Thema aber natürlich zu arbeiten. Diese Entwicklungen scheinen bei Apple auch bereits recht weit vorgeschritten zu sein, denn angeblich hat das Unternehmen eine größere Anzahl an faltbaren Displays bei Samssung bestellt und sich wohl auch die Versorgung mit diesen Screens für ein Jahr gesichert. Das könnte darauf hindeuten, dass ein faltbares Apple Modell schon recht greifbar ist.

Bei MacRumors schreibt man im Original dazu:

The „large number“ of foldable displays will be samples for use in mobile phone devices, and Samsung* will apparently supply the units to Apple for the duration of one year. The leaker also seemed to stress the immediacy of this development, perhaps implying that the order is about to commence. Last year, it was reported that Samsung* was shipping its foldable display technology to other companies, including Apple, in the hopes of receiving orders. The new leak may indicate that after testing initial samples last year, Apple is now trialling foldable devices more extensively. Some sources have proposed that a foldable ‌iPhone‌ could launch as soon as next year.