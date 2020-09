Apple*: iPhone 11 mit Rekord-Verkaufszahlen im ersten Halbjahr 2020 – Die Analysten von Omnia haben in ihrem Smartphone* Model Market Tracker die aktuellen Verkaufszahlen für Handymodelle im ersten Halbjahr 2020 veröffentlicht und der große Gewinner dabei ist Apple*. Trotz Corona konnte das Unternehmen die Verkäufe steigern und kommt mit dem iPhone 11 auf insgesamt etwa 37,7 Millionen verkaufte Geräte in den ersten 6 Monaten des Jahres. Der Abstand zu Konkurrenz ist dabei deutlich. Das Galaxy A51 von Samsung* landet auf Platz 2 und kommt auf 11,4 Millionen verkaufte Smartphones. Apple* kann also etwa 26 Millionen Modelle mehr verkaufen als der Zweitplatzierte. Das iPhone 11 pro kommt immerhin auf 6,7 Millionen verkaufte Units. Das ist schon ein deutlicher Abstand und eine ziemliche Hypothek für die kommenden iPhone 12 Modelle, denn von diesen wird eine ähnliche Performance erwartet.

Die Zahlen im Original sehen wie folgt aus

1st Half 2020 1st Half 2019 Rank Model OEM Unit Model OEM Unit 1 iPhone 11 Apple 37.7 iPhone XR Apple 26.9 2 Galaxy A51 Samsung* 11.4 Galaxy A10 Samsung* 13.4 3 Redmi Note 8 Xiaomi* 11.0 Galaxy A50 Samsung 12.0 4 Redmi Note 8 Pro Xiaomi* 10.2 A5 Oppo 10.5 5 iPhone SE (2020) Apple 8.7 iPhone 8* Apple 10.3 6 iPhone XR Apple 8.0 Redmi 6A Xiaomi* 10.0 7 iPhone 11 Pro Max Apple 7.7 Redmi Note 7 Xiaomi 10.0 8 Redmi 8A Xiaomi 7.3 Galaxy J2 Core Samsung 9.9 9 Redmi 8 Xiaomi 6.8 iPhone Xs Max Apple 9.6 10 iPhone 11 Pro Apple 6.7 Galaxy A30 Samsung 9.2

Wie gut die Verkäufe gelaufen sind, kann man auch am Vergleich mit dem Vorjahr sehen. Das iPhone XR hat sich auch gute verkauft und kam auf 26,9 Millionen verkaufte Smartphones im ersten Halbjahr 2019. Die Zahlen für das iPhone 11 liegen nun aber nochmal 11 Millionen Einheiten über die Zahlen aus dem Vorjahr – offensichtlich hat das Konzept des iPhone 11 wieder viele Nutzer von eiem Wechsel überzeugt.

Die Zahlen zeigen auch, dass Redmi bei den Verkäufen sehr stark ist. Das Unternehmen belebt in den Top-Ten immerhin gleich 4 Plätze und kann damit vor allem Samsung Konkurrenz machen. Generell teilen sich die Top-Ten Apple und Xiaomi mit Redmit – nur Samsung kann in diesem Halbjahr noch einen weiteren Platz ergattern.