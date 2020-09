Apple* One – Domain für den neuen Dienst bereits reserviert – Unter der neuen Marke Apple* One wird das Unternehmen wohl zukünftig eine Zusammenfassung von verschiedenen Diensten anbieten. Man muss also möglicherweise nicht mehr Musik und andere Dienste separat buchen, sondern bekommt ein großes Bundle aus (unter Umständen konfigurierbaren) Angeboten von Apple*. In den Informationen dazu ist aus einer Zusammenstellung von Apple Music und Apple TV+, Apple Arcade und iCloud-Speicherplatz die Rede. Diese Dienste lassen sich dann zu einem gesamten Angebot zusammenstellen und insgesamt soll das etwas billiger werden – zumindest um einige Dollar oder Euro.

Bisher fehlen noch die offiziellen Details dazu, aber Apple scheint am Start von Apple One zur Arbeiten und es wurde jetzt bereits eine Webseite mit dieser Marke registriert un dzwar erst vor wenigen Tagen. Der Dienst könnte zukünftig damit unter

http://www.appleone.website/

zu finden sein.

Die WHOIS Abfrage für die Domain zeigt, dass Apple sie bereits registriert hat:

Die normale Domain Appleone.com scheint allerdings bereits auf ein anderes Unternehmen registriert zu sein. Das mag auch der Grund dafür sein, warum Apple auf die Endung .website zurückgreift. Ob das dauerhaft so bleiben wird, muss sich erst noch zeigen, Apple selbst hat ja an sich genug Geld um dem aktuellen Domaininhaber von appleone.com ein richtig gutes Angebot machen zu können. Daher besteht durchaus die Möglichkeit, dass die aktuelle Domain vielleicht nur für die Entwicklung gedacht ist und der richtige Webauftritt dann auf anderen Seiten zu finden ist.