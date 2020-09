Google: Play Store Vergütung soll restriktiver umgesetzt werden – Apple* ist derzeit im Fokus der Aufmerksamkeit, weil Epic die Zahlungssysteme des Unternehmens nicht nutzen will und damit auch die 30 Prozent Vergütung an Apple* wegfallen würden. Daher streiten sich die Unternehmen nun, was genau gezahlt werden muss. Google verlangt im Play Store ebenfalls 30 Prozent Anteil an allen Zahlungen, allerdings hat das Unternehmen bisher wohl keine Maßnahmen ergriffen, wenn Entwickler eigene Zahlungsysteme hinterlegt hatten.

Das könnte sich nun ändern, denn es gibt Hinweise, dass Google die Entwickler-Richtlinien für den Playstore verschärfen will. Dann wird das eigene Billig-System von Google in fast allen Fällen vorgeschrieben und Entwickler haben keine Auswahl mehr und können eigene Dienste nicht mehr nutzen. Das würde mehr Einnahmen für Google bedeuten, möglicherweise aber auch höhere Kosten für Ingame-Käufe und Abos.

Bei Bloomberg schreibt man im Original dazu:

The Alphabet Inc. unit plans to issue updated guidelines as early as next week that clarify a requirement for most apps to use Google’s billing service for in-app content downloads, game upgrades and subscriptions. This system gives the company a 30% cut of purchases inside of apps on Android*.

While this requirement has existed for years, some major developers including Netflix Inc., Spotify Technology SA, Match Group Inc. and Epic Games Inc., have circumvented the rule. Netflix and Spotify apps prompt consumers to pay using a credit card, rather than their Play app store account, bypassing Google’s fee. Last year, Match Group’s Tinder dating app launched a similar payment process.