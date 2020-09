Huawei* P40 und P40 pro ohne Vertrag* – die besten Preise im Vergleich – Die Huawei* P40 Serie besteht in diesem Jahr aus drei Modellen, allerdings hat das Unternehmen bisher nur das Huawei* P40 und das P40 pro veröffentlicht. Die Geräte wurden dabei in allen Bereichen überarbeitet, den meisten Wert legt Huawei aber natürlich auf die Kamera vor allem beim Huawei P40 pro.

Das Unternehmen schreibt zur Kamera:

Die Huawei P40-Serie überzeugt durch ein fortschrittliches Ultra Vision Leica-Kamerasystem, das in Dreifach-, Vierfach- und Fünffach-Kamera-Konfigurationen erhältlich ist. Die Weiterentwicklung der Leica Quad-Kamera im HUAWEI P40 Pro ist mit einer noch stärkeren SuperSensing Cine-Kamera und einer 3D-Tiefenerkennungskamera ausgestattet. Das HUAWEI P40 Pro+ bietet dem Nutzer zusätzlich ein noch nie dagewesenen SuperZoom Array, mit einem neuen Periskop-Design, das das Licht fünfmal reflektiert und den Lichtweg um 178 Prozent verlängert, um den 10-fach echten optischen Zoom zu unterstützen.

Zum Marktstart der Huawei P40 Serie lagen die Preise ohne Vertrag* und Handytarif für die Smartphones* bei 799 Euro für das Huawei P40 und 999 Euro für das Huawei P40 pro. Mittlerweile sind die Preise aber erfreulicherweise bereits deutlich gesunken und man bekommt die Modelle unter den Preisen zum Marktstart.

Huawei P30 und P40 im Vergleich

Huawei P40 und P40 pro ohne Vertrag – die besten Preise im Vergleich

Schnelleinstieg:

Den kompletten Preisvergleich über alle Shops findet man direkt hier. Dazu gibt es nach wie vor die Huawei P30 ohne Vertrag aus 2019 und zusätzlich steht auch mit der P40 lite Serie die etwas günstigere Preiskategorie zur Verfügung.

05.09.2020 – Bei Mediamarkt* und auch bei Saturn* sind die Preise für das normale Huawei P40 ohne Tarif und Vertrag gleich geblieben. Bei beiden Händlern bekommt man die Modelle weiterhin ab 599 Euro. Amazon dagegen hat die Preise weiter gesenkt und bietet die Modelle nur noch für 439 Euro an. Das Huawei P40 pro kostet aktuell noch knapp 730 Euro.

29.08.2020 – Saturn* und Mediamarkt* haben die Preise wieder angehoben, dort bekommt man das Huawei P40 ohne Vertrag* wieder ab 599 Euro. Amazon bietet aber weiter die günstigen Preise und man findet dort die Smartphones* weiterhin ab 474 Euro. Das Huawei P40 pro kostet derzeit ab 714 Euro.

22.08.2020 – Die günstigen Preise halten sich auch in dieser Woche. Bei Saturn* und Mediamarkt* findet man das Huawei P40 ab 487 Euro, bei Amazon ist es sogar ab 481 Euro zu bekommen.

15.08.2020 – In dieser Woche durchbrechen die Huawei P40 ohne Vertrag die Marke von 500 Euro nach unten. Sowohl bei Amazon, Saturn als auch Mediamarkt bekommt man die Smartphones* ab 487 Euro. Das Huawei P40 pro ist ab 705 Euro zu bekommen. Das Huawei P40 pro ist auch billiger geworden und bei Amazon derzeit ab 699 Euro zu finden.

08.08.2020 – In dieser Woche ist das normale Huawei P40 nochmal billiger geworden und wird bei Amazon ab 505,76 Euro gelistet. Es scheint also nur noch eine Frage der Zeit, bis die 500 Euro Marke fällt. Saturn und Mediamarkt liegen dagegen bei sehr teurer 799 Euro für die Modelle. Das Huawei P40 pro ist bei Amazon in dieser Woche ab 725 Euro zu bekommen.

01.08.2020 – Bei Saturn und Amazon liegen die Modelle weiter bei knapp 580 Euro, Amazon bietet aber dennoch immer noch den besten Preis mit nur 535 Euro für das Huawei P40 ohne Vertrag. Die Preise für das Huawei P40 pro starten ab 755 Euro.

25.07.2020 – Bei Amazon ist das normale Huawei P409 weiter für 530 Euro zu haben und damit zum absoluten Tiefstpreis bisher. Saturn und Mediamarkt liegen weiter bei etwa 780 Euro und damit deutlich über den Preisen bei Mediamarkt. Das Huawei P40 pro ist aktionsweise derzeit ab etwa 764 Euro zu haben.

18.07.2020 – Das ist ein krasser Preissturz: auf Amazon findet man das Huawei P40 derzeit für nur noch 530 Euro und damit etwa 200 Euro unter den Preise aus der Vorwoche. Saturn und Amazon liegen weiter bei knapp 800 Euro. Das Huawei P40 pro ist bei Amazon ebenfalls billiger geworden und ab 765 Euro zu haben.

11.07.2020 – Saturn und Amazon liegen auch in dieser Woche bei Preise von knapp unter 800 Euro für das normale Huawei P40. Bei Amazon bekommt man die Modelle dagegen weiter ab 734,98 Euro. Für das Huawei P40 pro zahlt man bei Amazon bei einigen Händlern sogar nur noch 799 Euro.

04.07.2020 – Durch die Absenkung der Mehrwertsteuer sind auch die Huawei P40 im Preis etwas gesunken. Bei Mediamarkt findet man die Modelle ab 778,87 Euro, bei Amazon liegt der Preis nur noch bei 734,98 Euro. Saturn bleibt allerdings auch weiterhin bei 799 Euro. Das Huawei P40 pro ist ab 876,35 Euro zu haben.

27.06.2020 – Saturn und Mediamarkt liegen weiterhin bei 799 Euro für das Huawei P40 in der normalen Version ohne Vertrag. Amazon ist teurer geworden und listet die Smartphones ab 754 Euro. Das Huawei P40 pro ist bei allen drei Händlern ab 999 Euro zu bekommen.

20.06.2020 – Aktuell bekommt man bei Amazon für das Huawei P40 ohne Vertrag wieder einen Rabatte. Die Geräte liegen bei 644 Euro. Saturn und Mediamarkt verlangen dagegen wieder 799 Euro für die Modelle. Das Huawei P40 pro ist bei Amazon ab 899 Euro zu haben und die Pro+ Version kann gerade erst vorbestellt werden, Preisschwankungen gibt es dabei noch nicht.

13.06.2020 – In dieser Woche haben Saturn und Mediamarkt die Preise deutlich gesenkt. Man bekommt dort die Huawei P40 in der normalen Version und ohne Vertrag ab 671.43 Euro. Amazon liegt mit 671 Euro sogar noch einige Cent darunter. Beim Huawei P40 pro gibt es aber keine weiteren Preissenkungen, die Modelle liegen weiterhin bei 999 Euro.

06.06.2020 – Bei Saturn und Amazon bekommt man das Huawei P40 pro ohne Handyvertrag aktuell ab 799 Euro und damit noch ohne Rabatte im Vergleich zum Einstiegspreis. Auch bei Amazon wird das P40 noch für 799 Euro angeboten – Preissenkungen lassen also noch auf sich warten. Das Huawei P40 pro kostet ebenfalls 999 Euro und auch hier gibt es noch keine Deals.

App Gallery statt Play Store

Eine größere Änderung gibt es beim Betriebssystem. Die Geräte nutzen Android* 10 und werden auch alle normalen Updates bekommen, aber durch das US Embargo gegen Huawei sind die Google Core Apps und auch der Google Play Store leider nicht mit an Bord. Stattdessen setzt Huawei auf die eigene App Gallery im Zugriff auf die Drittanbieter-Apps zu gewährleisten. Das ist etwas komplexer als der Playstore, funktioniert aber in der Regel auch gut.

Die technischen Daten der neuen Modelle

Huawei P40 Huawei P40 Pro Huawei P40 Pro+ Farben Silber, Schwarz, Gold Blau, Weiß Silber, Schwarz, Gold Blau, Weiß Keramik Weiß, Keramik Schwarz Display 6,1 Zoll, OLED*, 60 Hertz, 2340 x 1080 Pixel 6,58 Zoll, OLED*, 90 Hertz, 2640 x 1200 Pixel, Curved 6,58 Zoll, OLED*, 90 Hertz, 2640 x 1200 Pixel, Curved Schutzklassen IP53 IP68 IP68 Prozessor Huawei Kirin 990 5G,

2 x Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2 x Cortex-A76 Based 2.36GHz + 4 x Cortex-A55 1.95GHz

Mali-G76 Huawei Kirin 990 5G,

2 x Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2 x Cortex-A76 Based 2.36GHz + 4 x Cortex-A55 1.95GHz

Mali-G76 Huawei Kirin 990 5G,

2 x Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2 x Cortex-A76 Based 2.36GHz + 4 x Cortex-A55 1.95GHz

Mali-G76 Speicher 6/128GB, 8/128GB, 8/256GB

UFS 3.0

mit Huawei Nano-SD erweiterbar 8/128GB, 8/256GB, 8/512GB

UFS 3.0

mit Huawei Nano-SD erweiterbar 8/256GB, 8/512GB

UFS 3.0

mit Huawei Nano-SD erweiterbar Akku 3800 mAh

22,5 Watt Laden 4200 mAh

40 Watt Laden

27 Watt Wireless Laden

27 Watt Reverse Laden 4200 mAh

40 Watt Laden

40 Watt Wireless Laden

27 Watt Reverse Laden Datenübertragung Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, 5G, USB-C 3.1, OTG, Dual GPS Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, 5G, USB-C 3.1, OTG, Dual GPS Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, 5G, USB-C 3.1, OTG, Dual GPS Kamera Triple Kamera:

50MP, F1/1.9

16MP, f/2.2 Ultraweitwinkel

8MP, f/2.4 Telefoto

32MP, F/2.0 Selfiekamera

Tiefensensor (TOF) Quad Kamera:

50MP, F1/1.9, OIS

40MP, f/1.8 Ultraweitwinkel

12MP, f/3.4 Superzoom, OIS, 5X

Tiefensensor (TOF)

32MP, F/2.0 Selfiekamera

Tiefensensor (TOF) Penta Kamera:

50MP, F1/1.9, OIS

40MP, f/1.8 Ultraweitwinkel

8MP, f/4.4 Superzoom, OIS, 10X

8MP, f/2.4, OIS Telefoto

Tiefensensor (TOF)

32MP, F/2.0 Selfiekamera

Tiefensensor (TOF) Maße und Gewicht 148,9 x 71,06 x 8,5mm

175g 158,2 x 72,6 x 8,95mm

209g 158,2 x 72,6 x 9mm

226g Preis 799€ 999€ noch unbekannt

Huawei P40 – der offizielle Trailer

Weitere Artikel zum Huawei P40