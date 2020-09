iPhone 12 mini – ändert Apple* die Benennung der Modelle? – Das Lineup für die iPhone Modelle in 2020 scheint bereits recht sicher festzustehen, aber unklar ist, ob die Namen so beibehalten werden. Es gibt Hinweise darauf, dass die Einsteiger-Klasse möglicherweise als iPhone 12 mini auf den Markt kommt und daher die Namensgebung deutliche Unterschiede zum Vorjahr aufweist. Hintergrund sind dabei angebliche Verpackungsaufkleber für die iPhone 12, die bereits diesen Namen zeigen.

Bei Macrumors schreibt man im Original dazu:

Apple* is expected to launch four new phones in its upcoming iPhone 12 family, and while there’s been some general consensus that the higher-end models will get the typical iPhone 12 Pro and iPhone 12 Pro Max names, there’s been debate about how Apple* will differentiate the two lower-end flagship devices. Some new rumors and alleged Apple case packaging stickers suggest that the smallest version may be called „iPhone 12 mini.“