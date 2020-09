LG Wing offiziell vorgestellt – Marktstart im November – LG hat das neue LG Wing jetzt offiziell vorgestellt und das auch in Deutschland. Die Geräte mit dem beweglichen Hauptbildschirm, der sich um 90 Grad drehen lässt, wird es also auch in Deutschland geben. Ein genaues Datum für den Marktstart hat das Unternehmen aber bisher noch nicht angegeben. Man spricht stattdessen grob von November – zum Weihnachtsgeschäft sind die Geräte also wohl verfügbar.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Das LG WING ist das erste Smartphone* des kürzlich von LG gestarteten ‚Explorer-Projekts‘. Mit dieser Initiative geht LG neue Wege, um ganz neue Möglichkeiten der Smartphone*-Nutzung zu entwickeln. Im Rahmen dieses Projekts werden deshalb in einer eigenen Produktreihe besonders außergewöhnliche Smartphones der eigenen Marke präsentiert, die sich durch innovative Eigenschaften und Features von anderen Smartphones auf dem Markt abheben. Ziel ist es, Konsumenten mit innovativen Funktionen und Formfaktoren mehr Komfort und ein erweitertes Nutzererlebnis zu bieten.

Der Preis für das LG Wing liegt bei 1.099 Euro. Das ist ein stolzer Preis, wenn man sich die technischen Daten anschaut. Vergleichbare Technik bekommt man bei anderen Anbietern bereits für die Hälfte dieser Summe. Der Aufpreis für das neue Design und den drehbaren Bildschirm* fällte also recht hoch aus und es bleibt abzuwarten, ob Nutzer breit sind, diesen Preis für die Modelle zu bezahlen.

Die technischen Daten des LG Wing

Display: 6,8 Zoll 20,5:9 FHD+ P-OLED (2.460 x 1.080 / 395 ppi)

3,9 Zoll, 1:1,15 GOLED (1.240 x 1.080 / 419 ppi)

3,9 Zoll, 1:1,15 GOLED (1.240 x 1.080 / 419 ppi) Kamera: Rückseite: 64 MP Standard 2 (F1.8 / 0.8μm / 78˚) / 13 MP Weitwinkel-Kamera (F1.9 / 1,0μm / 117˚) / 12 MP Gimbal Motion Kamera (F2.2 / 1,4μm / 120˚) Frontkamera: 32 MP Pop-Up Kamera 3 (F1.9 / 0,8μm / 79,6˚)

Betriebssystem: Android* 10.0 (Q)

Batterie: 4.000 mAh

Speicher: 8 GB RAM / 128 GB ROM (erweiterbar mit microSD-Karte bis 2 TB)

Chipset: Qualcomm ® Snapdragon™ 765 5G Mobile Platform integriert mit Snapdragon X52 5G Modem-RF System

Snapdragon™ 765 5G Mobile Platform integriert mit Snapdragon X52 5G Modem-RF System Netzwerk: 5G / LTE-A (4G) / 3G

Dual-SIM

Konnektivität: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac oder 5 GHz / Bluetooth 5.1 / NFC / USB Typ-C (USB 3.1 Gen 1 kompatibel)

Größe: 169,50 x 74,50 x 10,90 mm

Gewicht: 260 g

Biometrie: Fingerabdrucksensor im Display

LG Creator’s Kit: 4K@60fps Videoaufnahme (Standard Kamera), ASMR, Stimmen-Bokeh, Zeitrafferkontrolle, AI Nacht-Modus, Steady-CAM, Cartoon-Sketch

Weiteres: Hexa-Motion Stabilisator / AI Kamera / Google Lens / LG 3D Sound System / wasserabweichende Beschichtung / Qualcomm Quick Charge™ 4.0+ Technologie / Schnellladefunktion bis 25W / kabelloses Laden bis 12W / US-MIL-STD 810G 9 bestandene Tests 4 / Wasser- und Staubschutz nach IP54

/ Wasser- und Staubschutz nach IP54 Farben: Aurora Grau, Illusion Sky