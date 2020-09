Mobilcom-Debitel Green LTE Tarife – das steckt dahinter – Bei Mobilcom-Debitel hat man bereits 2019 die Green LTE Handytarife und Allnet Flat gestartet und das Konzept scheint bei den Kunden sehr gut anzukommen, denn das Unternehmen hat die Tarife immer wieder verlängert und überarbeitet. Die Angebote nutzen das Vodafone* Netz und bieten dazu auch Zugriff auf das 4G LTE Netz von Vodafone*. Bisher war Vodafone* im eigenen Netz mit LTE für Drittanbieter eher geizig, nun scheint man sich hier etwas zu öffnen. Die neue Mobilcom-Debitel „green LTE“ Tarife bieten dazu kostenlose Gespräche und SMS in alle Netze – sind also klassische Allnet Flat. Im Vergleich mit den anderen Vodafone Tarife liegt der Speed* aber eher niedrig: die Angebote können trotz LTE nur bis maximal 50MBit/s im Download surfen. Zum Vergleich: die originalen Vodafone Tarife schaffen bereits 500Mbit/s.

Telekom Green LTE: 15GB nur 9.99 Euro im Monat

Es gibt über das Wochenende eine neue Sonderaktion, bei der man den Green LTE Tarif im Telekom* Netz mit satten 15 Gigabyte für unter 10 Euro bekommt. Die Aktion läuft allerdings nur bis 22.09.

mobilcom-debitel Telekom* green Data XL Aktion

Preismarke: 16,99 € 9,99 € monatlich

9,99 € monatlich Anschlusspreis: 0 €*

Laufzeit: 24 Monate

15 GB LTE mit 150 MBit/s

10 € Amazon-Gutschein

Keine Telefonie, SMS für 0,19 €

inklusive Kaspersky- und YouTV-Testoptionen

Die „18 für 18“ Aktion bei Green LTE

Der bekannteste Tarif im Green LTE Portfolio ist die 18GB Allnet Flat von Vodafone. Mobilcom-Debitel wirbt dafür gerade sehr stark im TV und auch auf Plakaten und die Aktion wurde auch in den Juli verlängert. Man bekommt also weiter eine LTE Allnet Flat im Vodafone Netz für nur 18 Euro im Monat und das ist ein richtiger Kampfpreis in diesem Handy-Netz.

Die Tarifdetails der 18 für 18 Flat

18 GB LTE (50 Mbit/s)

(50 Mbit/s) Allnet Flat ( Telefonie & SMS)

( Telefonie & SMS) Vodafone Netz

EU-Roaming & freenet Hotspot Flat

Anschlusspreis nur 19,99 €

Monatlicher Grundpreis nur 18 €

Leider bietet die Aktion aber kein 5G (trotz Vodafone Netz) und auch Handys und Smartphones werden nicht angeboten. Wer mit dem Vodafone Mobilfunk-Netz ein Problem hat, findet einen vergleichbaren 18GB Tarif auch im Telekom* Netz für 18 Euro. Der Tarif steht allerdings weniger im Fokus, ist aber auch verfügbar.

Die weiteren Green LTE Tarife bei Mobilcom-Debitel

Mobilcom-Debitel verändert die Green LTE recht häufig, daher ist von den ursprünglichen Tarifen aus 2019 wenig übrig geblieben. Die grundlegenden Prinzipien bei den Flatrates sind aber gleich geblieben: es gibt immer LTE bei den Angeboten und der Preis ist meistens auch sehr günstig. Die Tarife sind allerdings immer Sim-Only, teilweise gibt es dafür aber auch die bekannten Features wie Hotspot Flat mit dazu.

Das Unternehmen schreibt zu den neuen Angeboten:

Die mobilcom-debitel green LTE Tarife sind ab sofort unter www.mobilcom-debitel.de, in allen mobilcom-debitel Shops sowie in den Media- und Saturnmärkten und im angeschlossenen Fachhandel zu haben. Alle Tarife sind als SIM-only-Variante, aber auch im Bundle mit zahlreichen verschiedenen topaktuellen Smartphones erhältlich. Mit der „freenet Hotspot Flat“ haben alle Nutzer Zugriff auf das weltweit größte WLAN Netzwerk mit rund 50 Millionen Hotspots. Ganz gleich ob am Flughafen, im Zug, im Hotel, unterwegs an öffentlichen Orten, Restaurants und sogar im Café um die Ecke ­– das Angebot liefert mobiles WLAN-Internet genau dort, wo es am häufigsten benötigt wird. Via App wählt sich das genutzte Smartphone* oder der Tablet-PC automatisch in das nächstgelegene verfügbare WLAN ein.

Insgesamt gesehen ist es aber durchaus positiv, dass MD hier mit eigenen Angeboten und vor allem mit LTE Tarife im D2-Netz startet. Dazu ist auch die Hotspot Flat durchaus interessant, mit der man in den vielen Vodafone Hotspots kostenlos und ohne Anrechnung auf das monatliche Datenvolumen surfen kann.

Die ursprünglichen MD green LTE Tarife im Überblick

Update: Mittlerweile hat Mobilcom die Green LTE Tarife in Teilen überarbeitet und vor allem beim Datenvolumen nachgebessert. Die kompletten Green LTE Tarife im Detail.

mobilcom debitel green LTE Tarif green LTE 1 GB green LTE 2 GB green LTE 4 GB green LTE 6 GB Laufzeit in Monaten 24 24 24 24 Minuten inklusive Flat Flat Flat Flat Kosten SMS in Euro 0,19 0,19 0,19 Flat ungedrosseltes Datenvolumen in MB 1000 2000 4000 6000 Netz Vodafone Vodafone Vodafone Vodafone LTE-fähig Ja Ja Ja Ja Maximale Bandbreite / Mbit/s 21,6 21,6 21,6 21,6 Monatspreis in den ersten 24 Monaten in Euro 21,99 26,99 31,99 36,99 Einmaliger Anschlusspreis in Euro 39,99 39,99 39,99 39,99 Besonderheiten freenet Hotspot Flat freenet Hotspot Flat freenet Hotspot Flat freenet Hotspot Flat