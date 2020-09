Motorola E7 (plus) – Anleitung* und Handbuch in Deutsch – Motorola bietet mit dem Moto E7 und dem E7 plus wieder eine neue Generation der günstigsten Modelle des Unternehmens an und hat die Smartphones* sowohl bei Technik als auch beim Design aufgerüstet. Als Software kommt Android* 10 zum Einsatz und wie immer setzt Motorola auf eine reine Form des Stock Android* ohne Veränderungen.

Das Unternehmen schreibt zum Betriebssystem bei den Modellen:

Sowohl das moto g9 plus als auch das moto e7 plus stellen die reinste Version von Android* OS zur Verfügung. Es gibt keine aufdringlichen Software-Skins, keine doppelten Anwendungen – nur Stock Android™. Es wird dennoch um My UX erweitert, das all die großartigen Moto Experiences enthält, die Kunden kennen und lieben gelernt haben, sowie eine Vielzahl neuer anpassbarer Funktionen. Mit My UX kann man sogar eigene Stile erstellen, indem man aus einzigartigen Schriftarten, Farben, Symbolformen und Fingerabdrucksensor-Animationen wählt.

Für Nutzer bedeutet dies, dass sich die Bedienung von Motorola E7 und E7 plus kaum von anderen Modellen mit Android 10 unterscheidet und auch zu anderen Modellen mit älteren Android-Versionen ist der Unterschied eher gering (beispielsweise beim Screenshot des E7). Wer also bereits mit Android Handys und Smartphones* gearbeitet hat, wird mit der E7 Serie auch keine größeren Probleme haben.

Motorola E7 (plus) – Anleitung und Handbuch in Deutsch

Leider hat Motorola bisher noch keine deutsche Version der Anleitungen für die E7 Serie veröffentlicht, die Modelle sind aber auch erst recht kurz offiziell. Wir werden die entsprechenden Dokumente hier nachtragen, sobald es diese gibt.

Daneben gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung* für das Android Betriebssystem: