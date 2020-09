Motorola G9, G9 plus und G9 play – Anleitung* und Handbuch in Deutsch – Bei den Modellen der G-Serie legt Motorola immer Wert auf ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und das macht sich auch beim Motorola G9 play und dem G9 plus bemerkbar. Es gibt vergleichsweise viel Technik für einen günstigen Preis im Bereich von unter 200 Euro.

Das Unternehmen schreibt selbst zu Technik:

Das moto g9 plus verfügt über das größte und beeindruckendste Display, das je in einem moto g-Gerät zum Einsatz kam. Es bietet ein 6,8″-Max Vision-FHD+ -Display mit HDR10, das naturgetreue Farben mit verbesserter Helligkeit und verbessertem Kontrast für ein erstaunliches Unterhaltungserlebnis bietet. Außerdem sind 128 GB Speicher verbaut, sodass du sehr viel Platz für Fotos, Filme, Songs, Apps und Spiele hast. Und mit einer microSD-Karte kann der Speicher jederzeit um bis zu 512 GB erweitert werden.(3) Der riesige 5000 mAh-Akku im moto g9 plus reicht mit einer einzigen Ladung für zwei Tage Nutzung.(4) 147 Stunden lang kannst du Musik hören, 19 Stunden lang Videos ansehen oder 14 Stunden lang auf Websites surfen. Wenn du unterwegs schnell den Akku laden musst, versorgt das TurboPower™-30-Ladegerät das Smartphone* mit ausreichend Energie für 12 Stunden Nutzung in weniger als 10 Minuten Ladezeit.

Bei der Bedienung der neuen Modelle setzt Motorola auf Android* 10. Dabei kommt wieder ein reines Stock Android* zum Einsatz, das Unternehmen hat also keine Veränderungen vorgenommen. Das ist erfreulich für die Kunden, denn damit gibt es kaum Unterschiede bei der Bedienung zu anderen Android* Modellen und auch gegenüber älteren Versionen des Betriebssystem sind die Unterschiede eher gering. Android Nutzer werden also wohl wenig Probleme mit der Motorola G9 Serie haben.

Motorola G9, G9 plus und G9 play – Anleitung und Handbuch in Deutsch

Aktuell hat Motorola für die G9 Serie noch keine deutschen Versionen von Handbuch und Anleitung* zur Verfügung gestellt. Sobald sich das ändert werden wir hier die entsprechenden Dokumente ergänzen.

Daneben gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung* für das Android Betriebssystem: