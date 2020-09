Motorola G9 – Screenshot* erstellen und abspeichern – Die Motorola G9 Modelle sind Einstiger-Smartphones im Bereich der unteren Mittelklasse und für weniger als 200 Euro zu haben. Zu diesem Preis bieten die Serie richtig viel Technik und mit der 9er Version hat das Unternehmen die Technik nochmal aufgerüstet.

Motorola schreibt selbst dazu:

Die Mission, die wir mit unserer moto g-Familie verfolgen, lautet, erstklassige Smartphone*-Erfahrungen für alle zu ermöglichen. Dabei macht das neue moto g9 plus den größten Entwicklungssprung von einer Generation zur nächsten – unglaubliche Leistung, ein 64-MP-Vierfach-Kamerasystem, ein massiver 5000-mAh-Akku und mit dem 6,8″-Max Vision-FHD+-Display der größte Bildschirm*, den es je in einem moto g-Smartphone* gab.

Das moto g9 plus kommt mit einer 64-MP-Hauptkamera mit Quad-Pixel-Technologie und Nachtsicht-Modus, um alle deine schönen Momente in allen Lichtverhältnissen festzuhalten. Außerdem bekommst du mit dem Ultra-Weitwinkel-Objektiv noch mehr von der Welt um dich herum auf das Bild. Du fängst die Welt genauso ein, wie du sie siehst. Zugleich bringt dich die Macro-Vision-Kamera 4x näher als ein Standardobjektiv an dein Motiv heran, um winzige Details zu erfassen. Mit dem Tiefensensor gelingen professionell aussehende Porträts wie vom Profi.