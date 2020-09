Motorola RAZR 2020 – Presse-Bilder von allen Seiten und 5G bestätigt – Ishan Argawal hat auf Twitter die Presse-Render der neuen Motorola Modelle veröffentlicht und damit kann man sich die Geräte nun von allen Seiten aus ansehen. Dazu hat er auch eine Reihe von technischen Daten bestätigt, die bisher im Raum standen. So sollen die Modelle eine 48MP Hauptkamera bekommen, die beiden Akkus werden zusammen etwa 2.800mAH leisten und es gibt den Snapdragon 765G Prozessor mit 5G Unterstützung.

18.08.2020 – Motorola RAZR 2020 – 2fach Akku mit 1180 und 1255mAh, 18 Watt Laden – Die neuen RAZR 2020 Modelle haben eine Zertifizierung vom TÜV Rheinland bekommen und daher gibt es jetzt offizielle Details zum Akku der Modelle. Dieser wird wieder als doppelte Version vorliegen und insgesamt 2633mAh umfassen. Bei mysmartprice schreibt man im Original dazu:

All these variants get power from two interconnected, but physically separate batteries that bear model numbers LS30, and LS40. From the documentation above, we can deduce that the smaller LS30 battery has a typical capacity of 1255mAH and a rated capacity of 1180mAh. The LS40 battery, on the other hand, appears to have a rated capacity of 1453mAh. This translates to a combined battery capacity of 2633mAh. There is a good chance that this combined capacity will end up endowing the Motorola Razr a typical capacity of around 2800 mAh. Also evident from the documents is the fact that the phone is likely to feature support for 18W fast charging. This is an upgrade over last year’s 15W fast charging.

14.08.2020 – Motorola RAZR 2020 – Teaser deutet auf 9. September für die Vorstellung hin – Motorola hat einen Teaser für ein Event am 9. September veröffentlicht und wird dort ein neues Topmodell vorstellen. Welches Smartphone* genau präsentiert wird, wurde bisher noch nicht genannt, aber die Art des Teasers deutet darauf hin, dass es sich nur um das faltbare RAZR 2020 handeln kann.

Bei engadget schreibt man im Original dazu:

Motorola will announce its next major device, which the company says will “flip the smartphone* experience once again,” next month. Earlier today, the company sent out media invites asking journalists to set time aside on September 9th. The teaser doesn’t provide too many hints about what we can expect, but between the included GIF and Motorola’s choice of words, it’s likely we’ll see the company announce a new version of its Razr foldable display phone.

Fans müssen also gar nicht mehr so lange warten, bis es offizielle Details zur neusten Generation der RAZR Serie gibt.

01.08.2020 – Motorola RAZR 2020 – neue Real-Live Bilder zeigen das faltbare 5G Modell – Bei MySmartprice hat man weiter Aufnahmen der Modelle veröffentlich und diesmal wohl nicht nur Presse-Render, sondern Real Life Aufnahmen des neuen Smartphones. Man sieht dabei auch direkt bereits das Betriebssystem bei der Arbeit:

Mehr dazu bei mysmartprice

Motorola RAZR 2020 – neue Bilder zeigen das faltbare 5G Modell – Es gibt neue reale Aufnahmen der kommenden Motorola RAZR 2020 Modelle und wenn diese Bilder echt sind, wird sich konzeptionell aber auch vom Design wenig im Vergleich zu den Versionen aus diesem Jahr ändern. Die Geräte wirken insgesamt schlanker und haben weniger Rand, dazu wurde der große Bereich am unteren Rand etwas zurückgenommen und scheint nun auch keinen Fingerabdruck-Sensors mehr zu enthalten. Dieser ist möglicherweise direkt in Display gewandert. Da das Moto RAZR aber ohnehin auf eine sehr einzigartige Formsprache setzt (und das durchaus erfolgreich) waren größere Änderungen beim Design auch nicht zu erwarten.

Das Bild stammt dabei von Evan Blass und daher kann man wohl von der Echtheit ausgehen.

Motorola RAZR 2020 bekommt Zertifizierung mit 5G – Bei der FCC sind die neuen Motorola RARZ 2020 Modelle aufgetaucht und haben dort (unter der Modell-Nummer XT2071-4) die Zertifizierung bekommen. Damit gibt es bereits einige technische Details, denn die Zertifizierung erfolgt auch mit 5G und damit ist zumindest sicher, dass diese Technik bei den neuen Smartphones mit an Bord sein wird. LTE und die anderen Standards werden natürlich ebenfalls unterstützt. Bei mysmartprice schreibt man im Original dazu:

As seen in the 3C certification image, the Motorola Razr 5G (with the model number Moto XT2071-4) will feature up to 18W of fast charging (9VDC, 2A). The device is also confirmed to be a 5G handset courtesy of 3C certification. Other than these two factors, the 3C certification for the Motorola Razr 5G fails to give us any more information surrounding the Motorola Razr 5G smartphone*. That being said, noted tipster Evan Blass has already given us plenty of information surrounding the potential specifications of the device.

Leider verrät die FCC aber darüber hinaus keine weiteren Details, so dass beispielsweise auch der Name offen bleibt – es ist also unklar, ob die Geräte als RAZR 2, RAZR 2020 oder mit einem anderen Zusatz auf den Markt kommen werden.

Motorola RAZR 2 – bleibt Europa außen vor?

Das faltbare Motorola RAZR wurde bereits 2019 vorgestellt, aber in den Handel in Deutschland vor wenigen Wochen. Nun arbeitet das Unternehmen nach aktuellen Leaks an einem Nachfolger und es wird wohl wieder eine faltbare Version nach dem gleichen Konzept werden, aber mit verbesserter Technik. Unter anderem soll die Kamera überarbeitet werden und natürlich gibt es einen aktuellen Prozessor.

Bei XDA Developers schreibt man im Original zur Technik:

According to our source, the 5G-enabled, second-generation Motorola Razr has the code-name “smith” and model name “XT2071-4.” The foldable is powered by the Qualcomm Snapdragon 765, 8GB of RAM, 256GB of internal storage, and a 2,845mAh battery. The rear camera is also getting an upgrade to Samsung*’s 48MP ISOCELL Bright GM1 sensor while the front camera is getting upgraded to a 20MP shooter. The device will run Android* 10 out-of-the-box, presumably with Motorola’s many improvements to the Quick View display. The dimensions of the main “Flex View” and closed “Quick View” displays themselves, as far as we know, haven’t changed from the first-generation model, though we hope that Motorola will introduce enhancements like a layer of Ultra Thin Glass.

Allerdings ist bisher offen, ob die Modelle auch in Deutschland auf den Markt kommen werden. Nach den Informationen von XDA Developers werden die neuen RAZR 2020 in erster Linie für China und die USA entwickelt. Daher ist nicht sicher, dass die Smartphones auch in Europa und in Deutschland auf den Markt kommen werden.

Spannend dürfte die kommende Preispolitik beim RAZR 2020 sein. Die aktuellen Modelle kosten ohne Vertrag* um die 1500 Euro und sind damit für die meisten Kunden kaum interessant. Mittlerweile dürfte die Falt-Technik aber billiger geworden sein und daher bleibt eventuell auch Spielraum für Preissenkungen bei den Smartphones. Ein RAZR 2020 für unter 1000 Euro wäre wohl eine deutlich interessante Option für viele Nutzer.

Bild: Motorola RAZR 2019