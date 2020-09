Neuigkeiten zum Galaxy S21: Akku ab 3.880mAh und wohl doch kein Note-Rivale – Auch in dieser Woche gab es einige interessante Informationen rund um die kommende Galaxy S21 Serie. Offizielle Details kamen dabei von der 3C Zertifizierungsstelle. Dort sind zwar noch nicht die neuen Smartphones aufgetaucht, aber zumindest die Akkus haben eine offizielle Zertifizierung bekommen. Damit kann man recht sicher davon ausgehen, dass beim Galaxy S21 ein Akku mit 3.880mAh verbaut sein wird und das Galaxy S21 ultra einen 4.660mAh Akku bekommen wird. Daten zum erwarteten Galaxy S21 ultra gibt es leider noch nicht, der Akku wird aber sicher noch größer ausfallen und vielleicht über 5.000mAh haben.

Bei mysmartprice schreibt man im Original dazu:

We can figure out that these battery models belong to these smartphone* model numbers SM-G991 and SM-G996 which are Galaxy S21 and Galaxy S21 Plus. So the 3C certification document confirms that the Galaxy S21 is going to be fuelled by a 3,880mAh rated capacity and Galaxy S21 Plus packs a 4,660mAh battery. Notably, both the batteries are not manufactured by Samsung* the listing suggests that the batteries are from Ningde Amperex Technology Limited. A China-based battery manufacturing company.