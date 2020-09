Nokia*: neue Power Earbuds lite mit bis zu 35 Stunden Laufzeit – Nokia* hat in dieser Woche nicht nur neue Handys vorgestellt (beispielsweise das Nokia* 8.3 5G), sondern auch eine ganze Reihe von weitere Technik, die das Zubehör rund um Nokia Handys (aber auch für andere Modelle) erweitert. Die Lite-Modelle sind dabei technisch etwas abgespeckt und bieten etwas weniger Leistung, liegen dafür auch etwas günstiger im Preis.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Mit den neuen Nokia Power Earbuds Lite lassen sich Lieblingslieder bequem überall hin mitnehmen. Mit 35 Stunden Spielzeit und einem komfortablen Design mit intuitiver Touch-Steuerung lassen sich Anrufe annehmen oder Titel überspringen. Dank der IPX7-Zertifizierung sind sie für 30 Minuten bis zu 1 m wasserdicht, so dass Sie im Fitnessstudio ins Schwitzen kommen oder sorgenfrei im Regen laufen können. Die originalen Nokia Power Earbuds wurden mit zwei neuen Farben aufgefrischt – Polar Night, inspiriert vom Nokia 8.3 5G, und einer weiteren frischen Farbe, Mint.

Konkret muss man bei der Ausdauer Abstriche machen (die normalen Modelle kommen auf etwa 150 Stunden Laufzeit) und auch der Anschluss ist mit MicroUSB nicht mehr ganz Up-to-Date. Dafür zahlt man 20 Euro weniger für die Geräte – wer also nicht ganz so hohe Anforderungen an die Technik der Buds hat, kann hier sparen. Für die bisherigen Modelle gibt es auch ein Update, allerdings nicht bei der Technik, sondern bei den Farben. Man kann sie jetzt auch in Mint und einem neuen Blauton bestellen.

Die Nokia Power Earbuds Lite sind ab Oktober zu einer UVP von 64,90 EUR in der DACH- Region erhältlich. Die Nokia Power Earbuds sind ab sofort in den neuen Farben Polar Night und Farn zu einer UVP von 89,- EUR in der DACH- Region erhältlich.