O2* Homespot – zwei neue Sonderaktionen mit bis zu 189 Euro Ersparnis – O2* bietet derzeit für den O2* Homespot zwei neue Sonderaktionen an, mit denen der Internet Cube billiger wird. Zu einem wurde die relativ hohe Aktivierungsgebühr von 69.99 Euro komplett erlassen. Aktuell bietet O2 die Homespot komplett ohne Aktivierungsgebühr an. Zum anderen gibt es bei beiden Tarifen jeweils 10 Euro Rabatt auf die monatliche Grundgebühr für die ersten 12 Monate. Der reguläre Preis wird damit erst ab dem 13 Monat fällig. Damit wird der O2 Homespot nochmal günstiger – auch davon war er bereits mit einer der günstigen Internet Cube auf dem Markt.

Allerdings gibt es nach wie vor einen Nachteil bei Cube: O2 bietet den Homespot mit Standortbegrenzung an. Man kann den Homespot nur an der Adresse nutzen, die man vorher angegeben hat. Nutzer berichten zwar davon, dass die Begrenzung nicht sonderlich restriktiv ist, aber einen rechtlichen Anspruch auf Internet und Funktion des Homespot hat man nur an der Adresse, doe man bei der Bestellung hinterlegt hat.

Das Unternehmen schreibt dazu in den Fußnoten:

Der Tarif hat eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten und kann nur in stationären LTE- Routern ohne Telefonie-Funktion genutzt werden, die einen permanenten kabelgebundenen Stromanschluss benötigen (z.B. o2 HomeSpot Router, Fritz!Box 6890LTE oder Huawei* B528s-23a). Keine Telefonie möglich. Tarif kann und darf nur an der vereinbarten inländischen HomeSpot Adresse mit geprüfter LTE-Verfügbarkeit genutzt werden (Nutzung im Ausland nicht möglich).

Eine wirklich mobile Nutzung ist damit beim O2 Homespot leider nicht möglich. So ein System kennt man derzeit nur von Congstar Homespot. Telekom* und Vodafone* haben keine solche Standortbegrenzung.

Den O2 Homespot gibt es derzeit in zwei Varianten:

o2 my Data Spot Unlimited

Preismarke: 44,99 € monatlich [=39,99 € im ersten Jahr, danach 49,99 €]

[=39,99 € im ersten Jahr, danach 49,99 €] 21,35 € Einmalzahlung für den Homespot-Router

Anschlusspreis: 69,99 € 0 €

0 € Unbegrenzt Surfen mit 225 Mbit/s

mit 225 Mbit/s ZUM HOMESPOT

o2 my Data Spot 100 GB

Preismarke: 3 4,99 € monatlich [=29,99 € im ersten Jahr, danach 39,99 €]

[=29,99 € im ersten Jahr, danach 39,99 €] 21,35 € Einmalzahlung für den Homespot-Router

Anschlusspreis: 69,99 € 0 €

0 € 100 GB mit 225 Mbit/s

mit 225 Mbit/s ZUM HOMESPOT

Daneben bekommt man den O2 Homespot auch noch in einer Art Prepaid Variante. Dann gibt es keine monatlichen Kosten, sondern man kann jeweils für eine Woche Datenvolumen dazu buchen. Die Sonderaktion gibt es für diesen Homespot aber nicht.

Der Speed der aktuellen Homespot auf dem Markt im Vergleich