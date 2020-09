Offiziell: Nokia* 2.4 und 3.4 vorgestellt – Nokia* hat gestern neue Hardware vorgestellt und eine ganze Reihe an neuer Technik präsentiert. Vor allem der Einsteiger-Bereich der eigenen Handys-Modelle hat dabei ein Update bekommen, denn mit dem neuen Nokia* 2.4 und dem 3.4 stärkt das Unternehmen die Palette an Smartphones für unter 200 Euro.

Florian Seiche, Chief Executive Officer, HMD Global schreibt dazu im Original:

„Zweifellos war dies ein turbulentes Jahr für uns alle, und wir fühlen mit allen Betroffenen, die von der Krise im Jahr 2020 getroffen wurden. Wir haben uns an die sich verändernden Zeiten angepasst und es war wirklich ein Jahr des Wandels. Es freut mich sehr, unsere wertschöpfenden Dienstleistungen für Unternehmen mit der Markteinführung von HMD Connect Pro zu erweitern, welches ein beispielloses Maß an Flexibilität und Sicherheit bietet. Das Nokia 3.4 und das Nokia 2.4 sind bedeutende Erweiterungen unseres Kernsortiments an hochwertigen Smartphones*.