Offiziell: Pixel 5 wird am 30. September vorgestellt – Google hatte bereits grob angekündigt, wann man die neuen Pixel Modelle vorstellen wird und nun gibt es auch ein konkretes Datum dazu. Am 30. September um 20:00 Uhr deutscher Zeit wird es soweit sein. Wie immer in diesem Jahr gibt es dabei kein Live Event, sondern eine Präsentation über das Internet und Livestream, daher schreibt das Unternehmen in der Ankündigung auch dazu, dass man auf der Couch zu Hause die besten Plätze hat.

In der Presseeinladung dazu wird Google auch recht konkret was die Technik betrifft. Neben einem Pixel Handy will das Unternehmen auch die neuste Generation des Chromecast präsentieren und smarte Lautsprecher sollen ebenfalls vorgestellt werden. Es wird also nicht nur das Pixel 5 zu sehen sein, sondern noch andere Technik und wahrscheinlich auch die 5G Version des aktuellen Pixel 4a.

Die Ankündigung im Original

Google Pixel 4a und Pixel 5 – sehr große Ähnlichkeiten zwischen den Modellen

Auf Reddit ist ein neues Bild aufgetaucht, dass die Rückseiten von Pixel 4a 5G und Pixel 5 im Vergleich zeigt und dazu gibt es auch einige technischen Daten. Wenn die Daten stimmen scheint das Pixel 4a in der 5G Version vor allem eine kleiner Version der normalen Pixel 5 Modelle zu sein. Im Original heißt es dort zu den technischen Daten:

The Pixel 5 will come with 90Hz OLED* screen, Snapdragon 765G, 8GB RAM, 12.2MP main rear camera, 8MP front facing camera, 4000mAh, plastic build and no headphone jack.

While the Pixel 4a 5G will come 60Hz OLED* screen, 6GB RAM, 3800mAh and a headphone jack (other specs same as Pixel 5).

Statt Pixel 5 und 5 XL scheint Google also nun auch Pixel 4a 5G und Pixel 5 zu setzen – warum auch immer man sich für diese neue Form der Benennung entschieden hat.

11.08.2020 – Google Pixel 5 – Mittelklasse Prozessor bestätigt sich im Leistungstest

Das Google Pixel 5 ist im AI Benchmark aufgetaucht und dort kann man bereits einige technische Daten ablesen. Die größte Überraschung (oder Enttäuschung) dürfte dabei der Prozessor sein, denn das Pixel 5 setzt nicht auf die Topmodelle von Qualcomm, sondern auf den 765G SoC. Dieser bietet 5G Unterstützung und solide Werte, aber keine Topleistungen bei der Performance. Der Prozessor war schon häufiger in Zusammenhang mit den Modellen erwähnt worden, nun gibt es auch eine Bestätigung durch die Benchmarks.

Bei MySmartPrice schreibt man im Orginal dazu:

As seen in the AI benchmark website image, the Google Pixel 5 will run on an octa-core Qualcomm Snapdragon 765G processor, which will be paired with 8GB of RAM. This necessarily means that the Google Pixel 5 will be a 5G handset. Other than this, the AI benchmark listing does not tell us anything about the Google Pixel 5.