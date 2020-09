OnePlus 8T Bilder in neuer Android* 11 Entwickler-Version aufgetaucht – Gegen Ende des Jahres wird wieder die T-Version der OnePlus 8 Modelle erwartet und möglicherweise gibt es bereits erste Hinweise auf das Design, denn in der aktuellen Android* 11 Entwickler-Version für die OnePlus 8 Reihe gibt es ein Bild mit dem Namen oneplus_8t.webp und das könnte bereits der erste Render der neuen Modelle sein. Wenn das stimmt, scheinen sich die Unterschiede zu den aktuellen Modellen beim Design eher in Grenzen zu halten. Man sieht leider nur die Front und da gibt es ein Punchole-Design mit Öffnung für die Frontkamera in der rechten oberen Ecke. Allerdings sieht der Bildschirm* eher flach aus – das wäre dann doch ein größere Unterschied zu der aktuellen OnePlus 8 Serie.

Bei 91mobiles schreibt man im Original dazu:

A new file is found in the latest OnePlus Settings app called “oneplus_8t.webp.” It also includes an image file in the ‘About Phone’ page in OxygenOS. However, it isn’t clear if the render belongs to OnePlus 8T or merely a placeholder. The image shows off a seemingly flat display, unlike the OnePlus 8 and OnePlus 8 Pro that offer slightly curved screens. There’s also a single punch hole cutout at the top left corner for the selfie camera. The volume buttons are on the left, the power button and Alert Slider are on the right. Considering that OnePlus typically releases its T-series phones around October or November, we are likely to hear more in the coming days.