OnePlus 8T – billiger als der Vorgänger? – Bei den OnePlus Topmodellen gab es in den letzten Jahren beim Preis an sich nur eine Richtung: nach oben. Die Modelle sind immer teurer geworden und das Unternehmen hat mit dem OnePlus Nord sogar etwa eine günstigere Geräteklasse nachgeschoben um die preisbewußteren Kunden nicht zu verlieren.

Beim OnePlus 8T könnte es nun wieder etwas billiger werden, denn es sind angeblich auf Amazon bereits Produkt-Listings aufgetaucht, die das neue Smartphones mit den technischen Daten und auch dem Preis zeigen. Dabei ist ein normale OnePlus 8T mit 12GB RAM und 256GB internem Speicher aufgetaucht, der Preis liegt für diese Modelle bei 699 Euro. Das sind etwa 100 Euro weniger als beim Vorgänger-Modell mit gleicher Ausstattung und könnte darauf hindeuten, dass die 8GB RAM Versionen sogar bei nur 599 Euro liegen.

Das wird so auch von anderen Quellen unterstützt, bei 91mobiles schreibt man dazu im Original:

Prominent tipster Ishan Agarwal, who shared the Amazon listing with 91mobiles, says the price of this variant will be €699 (around Rs 60,000) in other European markets. The OnePlus 8T price for the 8GB + 128GB variant will be €599 (approx Rs 51,700). This means the OnePlus 8T price will actually be €50 (roughly Rs 4,300) lower than that of its predecessor, the OnePlus 8. And as mentioned earlier, the listing contradicts the leaked €699 (around Rs 60,000) and €799 (roughly Rs 69,000) prices of the 8GB and 12GB variants, respectively.