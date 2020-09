OnePlus 8T mit Android* 11 – so schnell werden die neuen Modelle– die neuste Generation der OnePlus Geräte ist bei Geekbench aufgetaucht und wenn sich die Daten auch im praktischen Einsatz so bestätigen, werden die neuen Smartphones* wieder richtig schnell. Im Test erreicht das OnePlus 8T (KB2000) im Single Core Test immerhin 3843 Punkte und im MultiCore Test sogar 11714 Punkte. Das liegt auf dem Niveau der normalen OnePlus 8T, bei den MultiCore Werten sogar etwas darüber. Trotz des gleichen Snapdragon 865 Prozessors scheint OnePlus also etwas optimiert zu haben um noch mehr Performance aus den Geräten herauszuholen und bis zum Marktstart könnten die OnePlus 8T auch noch weitere optimiert werden um noch höhere Werte zu erreichen.

Dazu gibt es Android* 11 direkt beim Start – die OnePlus 8T Modelle sind damit mit die ersten Smartphones* auf dem Markt, die von Haus aus auf Android* 11 setzen werden.

Die Leistungsdaten im Überblick

Offiziell: OnePlus 8T wird am 14. Oktober vorgestellt

Oneplus hat zu einem Event eingeladen und wird am 14. Oktober die neue OnePlus 8T Modelle vorstellen. Viele technische Daten hat das Unternehmen dabei noch nicht verraten, aber zumindest im Bild der Einladung gibt es einen interessanten Hinweis. Dort wird auch „ultra“ erwähnt und das könnte darauf hindeuten, dass es in diesem Jahr auch eine Ultra-Version der OnePlus 8T Modelle geben wird.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

„OnePlus ist immer auf der Suche nach Möglichkeiten, technisch versierten Nutzern die neueste Technologie ab dem Zeitpunkt zugänglich zu machen, sobald wir das Gefühl haben, dass sie unseren hohen Standards entspricht“, so Pete Lau, Gründer und CEO von OnePlus. „Mit dem kommenden OnePlus 8T legen wir wieder einmal die Messlatte für uns selbst in Bezug auf die gesamte Nutzererfahrung höher – dank einiger neuer Funktionen, die wir voller Vorfreude zum ersten Mal in einem OnePlus-Gerät einführen. Ich bin zuversichtlich, dass auch das OnePlus 8T die Erwartungen übertreffen und ein unvergleichliches Premiumerlebnis bieten wird.“