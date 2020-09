Redmi Note 9, 9S und Note 9 pro – Anleitung* und Handbuch in Deutsch – Redmi ist eine Marke von Xiaomi* und mittlerweile auch offiziell in Deutschland zu haben. Die Geräte setzen dabei in der Regel auf den eher günstigen Preisbereich und punkten weniger mit der besten Technik am Markt als mehr mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Man findet daher auch bei Redmi Note 9, 9S und Note 9 pro Features, die man sonst nur von den teureren Modelle her kennt.

Als Betriebssystem setzen derzeit alle Redmi Modelle auf Android* und bei der Redmi Note 9 Serie ist Android* 10 im Einsatz. Durch die MIUI Benutzeroberfläche wird Android* allerdings etwas verändert und erweitert. Das betrifft allerdings vor allem die Zusatzfunktionen, grundlegende Anwendungen sind gleich und finden sich auch an der gleichen Stelle wie bei Geräten mit reinem Android. Nutzer, die sich bereits mit Android auskennen, werden also auch bei den Redmi Note 9 Modellen wenig Probleme haben.

Redmi Note 9, 9S und Note 9 pro – Anleitung und Handbuch in Deutsch

Redmi bietet für die meisten Modelle ein Handbuch als PDF an. Eine gedruckte Version liegt den Modellen aber leider nicht bei. Man muss das Handbuch also in der Regel separat herunterladen. Der Download ist kostenlos und die Anleitungen stehen auch in verschiedenen Sprachen bereit. Deutsch ist auch mit dabei, man muss also für die Anleitung* kein Englisch können.

Die Anleitungen für Redmi Note 9, 9S und Note 9 pro stehen hier bereit:

Daneben gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung* für das Android Betriebssystem: