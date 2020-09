Redmi Note 9, 9S und Note 9 pro Screenshot* machen und abspeichern – Redmi ist eine Marke von Xiaomi* und mittlerweile auch offiziell in Deutschland zu haben. Die Geräte setzen dabei in der Regel auf den eher günstigen Preisbereich und punkten weniger mit der besten Technik am Markt als mehr mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Man findet daher auch bei Redmi Note 9, 9S und Note 9 pro Features, die man sonst nur von den teureren Modelle her kennt.

Als Betriebssystem setzen derzeit alle Redmi Modelle auf Android* und bei der Redmi Note 9 Serie ist Android* 10 im Einsatz. Durch die MIUI Benutzeroberfläche wird Android* allerdings etwas verändert und erweitert. Das betrifft allerdings vor allem die Zusatzfunktionen, grundlegende Anwendungen sind gleich und finden sich auch an der gleichen Stelle wie bei Geräten mit reinem Android. Nutzer, die sich bereits mit Android auskennen, werden also auch bei den Redmi Note 9 Modellen wenig Probleme haben.

Redmi Note 9, 9S und Note 9 pro Screenshot machen und abspeichern

Was ist ein Screenshot?

Bei einem Screenshot* wird der aktuell dargestellte Inhalt auf dem Handy-Display festgehalten und als Bilddatei gespeichert. Diese Funktion ist durchaus sinnvoll, so kann man beispielsweise Fehlermeldungen auf dem Smartphone* per Screenshot* festhalten, dies erleichtert die Problemlösung für den Support oder den Kundendienst von Xiaomi*. Außerdem lassen sich Highscores aus Spiele-Apps festhalten oder man kann Auszüge aus interessanten Artikel schnell und einfach speichern und gegebenenfalls mit anderen teilen. Nachfolgend wird aufgezeigt, wie man einen Screenshot beim Xiaomi* erstellen kann.

Es werden drei Varianten vorgestellt. Die erste Methode ist sehr wahrscheinlich bereits von anderen Android-Smartphones bekannt.

Screenshot per Tastenkombination

Zunächst den entsprechenden Inhalt auf dem Display öffnen. Anschließend die „Ein/Aus-Taste“ und „Leiser“-Taste gleichzeitig drücken. Solange gedrückt halten bis eine Bestätigung auf dem Bildschirm* oder ein akustisches Signal erfolgt. Der Screenshot ist nun im gleichnamigen Ordner unter „Fotos“ zu finden.

Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Möglichkeit.

Screenshot per Statusleiste

Seite aufrufen, von der eine Screenshot angefertigt werden soll. Daraufhin die Statusleiste nach unten ziehen. Anschließend auf das „Screenshot“-Symbol – „Bildschirm* mit Schere“ – klicken. Das Bild wird standardmäßig in der Galerie gespeichert.

Die dritte Vorgehensweise ist vermutlich genauso schnell.

Screenshot mit 3 Fingern

Allerdings muss man dieses Feature vorher folgendermaßen aktivieren:

„Einstellungen“ –> „Erweiterte Einstellungen“ –> „Screenshot“ –> „3-Finger Screenshot“

Die Funktion lässt sich per Schieberegler aktivieren. Anschließend kann man sehr schnell Screenshots erstellen.

Zuerst die gewünschte Seite aufrufen. Danach lediglich mit drei Fingern über den Bildschirm* streichen. Die Bildschirmfotografie befindet sich ebenfalls im gleichnamigen Ordner in der Galerie.

Dort kann man die Screenshots öffnen, bearbeiten, mit Freunden teilen oder bei Bedarf auch wieder löschen.

Hinweise zum Screenshot

Screenshots werden meistens gemacht, um sie zu veröffentlichen. Teilweise werden sie dabei nur an Freunde und Bekannte geschickt (beispielsweise über WhatsApp) aber oft wird ein Screenshot mehr oder weniger öffentlich ins Netz gestellt (auf Facebook, Instagramm oder auch Twitter).

Das ist in vielen Fällen auch kein Problem, aber man sollte sich bewußt sein, dass ein Screenshot auch immer eine ganze Reihe von Daten über das eigene Smartphone* und dessen Nutzung enthält. So werden bei einem Screenshot auch die Statussymbole mit erfasst und daher sieht man auf dem Screenshot auch, welchen Netzbetreiber man nutzt, ob man im WLAN eingeloggt ist und ob andere Systeme (NFC oder Bluetooth) aktiviert sind.

Einige Messenger (zum Beispiel bei Facebook) blenden auch direkt auf dem Bildschirm die Bilder bzw. Avatare der Kontakte ein, die gerade aktiv sind. Auch das würde auf dem Screenshot mit erscheinen und Auskunft darüber bieten, mit wem man in Kontakt ist.

Als dritten Punkt zeigt ein Screenshot (je nachdem wo man ihn aufnimmt) auch einen Teil der Apps auf dem Gerät und wenn man die Einstellungen aufnimmt können auch dort Daten enthalten sein, die ein Dritter ansonsten nicht kennen könnte.

Man sollte daher prüfen, welche Daten man über den Screenshot wirklich frei geben möchte und welche nicht. Im Zweifel kann man den Screenshot bearbeiten und beispielsweise die Statusleiste abschneiden. Das geht mit fast allen Standard-Bearbeitungsprogrammen recht gut. Alternativ kann man auch Sticker über Bereiche legen, die man nicht zeigen möchte.